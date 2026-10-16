Україна та РФ планували обмін полоненими, але процес затягнувся: яка причина

Росія затягує цей процес.

Між Україною та РФ мав відбутися обмін військовополоненими ще деякий час тому. Про це повідомляє Telegram-канал Ukraine context, який вважають близьким до голови Офісу президента, ексочільника ГУР МО України Кирила Буданова.

"Обмін полоненими мав відбутися ще деякий час тому. Про це були відповідні домовленості. Однак на тлі нового витка ескалації ударів, РФ почала затягувати й цей процес", – повідомили автори каналу.

Обмін полоненими: що відомо

Нагадаємо, останній масовий обмін військовополоненими між Україною та РФ пройшов 19 серпня. Тоді в Україну повернулося 103 військовослужбовці. Серед звільнених, крім бійців ЗСУ, також були військові ВМС, ТРО, Нацгвардії та ДПСУ. Також під час обміну було звільнено кількох українських офіцерів.

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Незадовго після цього Україна провела ще один, менш масштабний обмін полоненими на День Незалежності. Тоді додому повернулося 10 військових, які вважалися зниклими безвісти. Президент тоді наголошував на тому, що це був окремий, спеціальний етап обміну бійців, які тримали оборону в Донецькій області.

У вересні президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. У РФ заявили, що під час цієї розмови американський лідер домовився про необхідність продовжувати обміни полоненими. Деталі про дату обміну чи можливу кількість тоді не повідомлялися.

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