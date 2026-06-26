Новий обмін: Україна повернула з російського полону 160 військових

Усі вони були в полоні ще з 2022 року.

У рамках чергового обміну до України з російського полону було повернуто 160 військовослужбовців.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський, який зауважив, що усі вони були в полоні ще з 2022 року.

"Продовжуємо повертати додому українців із російської неволі. Сьогодні з полону звільнено 160 військових. Усі були в полоні ще з 2022 року", - написав він.

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Глава держави також додав, що серед звільнених сьогодні - військовослужбовці Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії та прикордонники.

"Вони захищали Україну в Маріуполі та на "Азовсталі", на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках", - повідомив Зеленський.

Інші деталі про обмін

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зауважили, що це був 76-й обмін полоненими. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема, представники Сухопутних військ, Сил підтримки, Десантно-штурмових військ, Територіальної оборони, Повітряних сил, Медичних сил, Військово-морських сил, а також бійці НГУ, ДССТ та Державної прикордонної служби.

Серед звільнених, зокрема, 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 26 років, а найстаршому - 66.

Усі визволені пройдуть медичний огляд, отримають необхідне лікування, грошові виплати, документи та відправляться на реабілітацію для повернення до суспільства після тривалої ізоляції у російському полоні.

Зазначається, що загалом за період своєї діяльності Координаційний штаб повернув з неволі 9 тисяч 606 військовослужбовців та цивільних.

Також Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець щодо обміну зауважив, що "у списку 21 людина, яка має однакові прізвища".

"Тобто це двоє або троє однофамільців", - додав він.

Серед іншого, Кирило Буданов, керівник Офісу президента України подякував представникам Сполучених Штатів Америки та Об’єднаних Арабських Еміратів, які продовжують сприяти процесу звільнення наших людей.

Попередній обмін полоненими

Як повідомляв УНІАН, 5 червня з російського полону повернулися 185 українських захисників та один цивільний. Військовослужбовці - це воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більша половина з них потрапила в полон у 2022 році, частина з них - під час оборони Маріуполя.

Це був вже 75-й обмін полоненими. Вік наймолодшого звільненого - 26 років, а найстаршому виповнилося 62 роки. Серед звільнених був і учасник унікальної вертолітної операції - повітряного мосту до "Азовсталі".

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