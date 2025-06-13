Тисячі людей стоять у чергах, щоб набрати води.

В Одесі через прорив залізобетонного магістрального водогону понад половина міста другу добу без води - на місці прориву утворилося озеро. Як передає кореспондент УНІАН, водопостачання було призупинено рано вранці 12 червня.

Згодом у підприємстві "Інфоксводоканал" повідомили, що сталося аварійне відключення у трьох з чотирьох районів міста - у Київському, Приморському та частині Хаджибейського.

"Сталася аварія на магістральному водогоні, внаслідок чого без води залишились мешканці Київського, Приморського та частини Хаджибейського (ж/м "Черемушки") районів Одеси, населених пунктів Лиманка, Червоний хутір", - розповіли у компанії.

Також без води великі житлові комплекси "Райдужний", "Совіньйон 1-5", "Чорноморка", ЖКП "Таїрове".

Фахівці пояснили, що пошкодження відбулось у важкодоступному місці, що ускладнює проведення ремонтно-відновлювальних робіт. Як з’ясувалося, стався прорив магістрального напірного водогону діаметром 1200 мм, що колись був виготовлений з залізобетону. Через технологічні особливості його ремонт потребує більше часу, ніж сталевих чи пластикових.

На місці пошкодження з’явилося чимале озеро, яке продовжувало збільшуватись, та була багнюка по пояс. Через це бригади та техніка не могли повноцінно розкопати трубу, тому ремонтникам довелось зупинити роботу деяких насосних станцій, щоб спустошити водопровід. Через це без води залишилось ще більше населення.

Спочатку водопостачання обіцяли повернути о 18:00 четверга, 12 червня, потім строки завершення робіт кілька разів переносились й наразі водоканал обіцяє завершити відповідні роботи о 22:00 п’ятниці.

Йдеться, що у ліквідації аварійної ситуації залучені всі ремонтні бригади компанії "Інфоксводоканал".

З вчорашнього дня в Одесі організовано централізований підвіз технічної води - воду привозять спеціальні автомобілі, до яких вишукуються величезні черги. Аналогічна ситуація біля бюветів, куди тисячі людей приходять набрати питну воду.

Як уточнили у водоканалі, аварія дуже серйозна, вона сталася у полі поза межами міської забудови - фахівці працювали всю ніч.

"На жаль, ситуація дуже складна. Поле, розмитий ґрунт та багнюка. Для того, щоб дістатися проблемної ділянки та розпочати відновлювальні роботи довелося майже добу будувати під’їзні шляхи та майданчик для роботи важкої техніки. Для роботи на магістральних водогонах великого діаметру застосовуються екскаватори вагою щонайменше 18 тон, тому нашим фахівцям довелося створити спеціальну "подушку" з кількох шарів бетонних плит та піску. Тільки піску витратили понад 150 тон!", - наголошують в "Інфоксводоканалі".

Йдеться, що наразі ремонтники вже розкопали котлован, дісталися місця пошкодження та розпочали відновлювальні роботи. За попередніми оцінками, вони триватимуть до 22:00.

Також оприлюднено відео, на якому можна побачити, як ведуться роботи.

"Для нас ця "ніч на болоті" була справді жахливою, адже дістатися місця прориву не могла не тільки техніка, а й наші робітники. Навіть болотні гумові чоботи не допомогли - люди провалювались в багнюку", - йдеться у повідомленні.

Проблеми з водою в Одесі

Нагадаємо, раніше масштабне відключення води в Одесі було восени 2024 року через обстріл РФ. Зокрема через атаку, яка сталася 17 листопада, значна частина жителів міста залишилася без світла, опалення, води, не працювали школи та міський електротранспорт.

Тоді енергетики намагалися швидко відновити електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури, щоб люди мали воду та тепло.

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