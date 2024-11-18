Для перевезення людей влада запустила безплатні автобуси.

Сьогодні в Одесі, через російську атаку, яка сталася 17 листопада, значна частина жителів міста все ще залишається без світла, певна частина будинків без опалення, води, не працюють школи та міський електротранспорт.

Як повідомили у ДТЕК Одеські електромережі, станом на вечір 17 листопада, фахівці ще відновлювали електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури, щоб люди мали воду та тепло у своїх домівках. Також там, де це можливо, енергетики підключали побутових клієнтів.

"Найскладніша ситуація в Одесі та Одеському районі. На жаль, поки що немає технічної можливості подати напругу на обʼєкти критичної інфраструктури Київського (мікрорайон Таїрове) та Приморського (мікрорайон Аркадія) районів міста. Роботи тривають", - заявили у ДТЕК.

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У мерії міста повідомили, що через проблеми з електропостачанням у місті 18 листопада не працює міський електротранспорт.

"Обмеження енергопостачання не дозволяє нам запустити електротранспорт на маршрути. Тому, крім традиційних маршрутних таксі, на два маршрути вийдуть великі автобуси, які Одеса отримала від міжнародних партнерів", - йдеться у повідомленні.

Безоплатні автобуси курсують з двох "спальних" районів міста – Київського та Пересипського.

Зокрема, два автобуси перевозитимуть пасажирів від вулиці 28-ї бригади (колишня Паустовського) до Пересипських мостів. Ще два автобуси курсуватимуть від вулиці Архітекторської до залізничного вокзалу.

Ранкові рейси: відправлення о 7:00 з кінцевих зупинок на Архітекторській та 28-ї бригади, інтервал — 45 хвилин. Кожен автобус виконає по два оборотних рейси. Вечірній пік: початок руху о 15:00 з кінцевих зупинок. Заплановано по два оборотних рейси.

У мерії запевняють, що за потреби кількість рейсів може бути збільшено

Як повідомила директорка департаменту освіти й науки Одеської міської ради Олена Буйневич, за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС в Одесі школи й садочки йдуть на два вихідні дні. У них працюватимуть чергові групи для тих дітей, батьки яких не можуть залишити їх вдома.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що з семи районів області частково без електропостачання залишаються два — Подільський та Одеський.

За його словами, в Одесі поступово відновлюється водопостачання. Окремі об’єкти працюють на генераторах, а також розгорнуті "пункти незламності", як стверджує Кіпер, загалом в регіоні їх 674.

Він додав, що опалення відновлено частково.

"Лікарні та інші об’єкти критичної інфраструктури забезпечені електроенергією з альтернативних та резервних джерел. Час роботи бюветів питної води в місті продовжено до 22:00, а в визначених місцях діють водовозки з технічною водою", - повідомив посадовець.

Обстріл Одеси 17 листопада - подробиці

Нагадаємо, вранці 17 листопада армія РФ завдала масованого ракетного удару по Україні, у повітряному просторі країни перебувало майже півтори сотні ворожих ракет. Через влучання, зокрема в Одесі зникло електропостачання, почалися проблеми з водопостачанням та опаленням. Внаслідок російської атаки постраждала енергетична інфраструктура регіону, загинуло двоє енергетиків, поранення отримав 17-річний хлопець. Спалахнули пожежі в 3 приватних житлових будинках, ще 4 будинки зазнали руйнувань.

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