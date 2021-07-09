Зловмисник проник в аптеку під виглядом ревізора. Він завдав жертві майже 40 ножових поранень.

Київський районний суд Одеси засудив до 15 років в'язниці чоловіка, який минулого року жорстоко вбив в аптеці дівчину-фармацевта.

Про це журналістам повідомили в суді.

За даними слідства, вночі 23 вересня 2020 року він прибув в аптеку і пред'явив посвідчення ревізора. Дівчина-фармацевт впустила чоловіка всередину, відкрила сейф і віддала майже 70 тис. грн. У цей час підозрюваний наніс їй множинні удари ножем, від яких жертва померла на місці події.

Суд визнав чоловіка винним у вбивстві. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначається, що в судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину і пояснив, що злочин скоїв у зв'язку з тяжким матеріальним становищем.

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Також суд постановив стягнути з обвинуваченого 1 млн грн моральної шкоди і 15 тис. грн матеріальної шкоди на користь родичів убитої, а також майже 70 тис. грн на користь аптеки.

Вбивство дівчини-фармацевта в Одесі: деталі

Вранці 23 вересня 2020 року у Київському районі Одеси в аптеці, розташованій по вул. Корольова, виявили вбитою 21-річну співробітницю цієї установи.

Того ж дня був затриманий 35-річний підозрюваний у вбивстві – чоловік, який раніше працював у даній аптечній мережі – «АКС». Пред'явивши фармацевту посвідчення ревізора компанії, до якої відноситься ця аптека, він зажадав відкрити сейф для перевірки та інкасації коштів. Зловмисник завдав жертві майже 40 ножових поранень. На злочин він пішов через заборгованість за кредитами перед фінансовими установами.

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Автор: Лариса Козова