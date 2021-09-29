Штучний інтелект з імовірністю 91,78% назвав полотно "Самсон і Даліла" лише копією оригіналу, написаного Рубенсом у XVII столітті.

Всесвітньо відоме полотно пензля Пітера Пауля Рубенса "Самсон і Даліла", оригінал якого, як вважається, виставлений в Національній галереї Лондона, з величезною часткою ймовірності є підробкою.

Про це повідомляє The Guardian.

Відповідного висновку дійшли учасники швейцарського проекту Art Recognition, проаналізувавши картину за допомогою нейромереж.

Кілька разів порівнявши цю картину зі 148 іншими картинами Рубенса, штучний інтелект щоразу доходив висновку, що на 90% або навіть більше її написав не цей фламандський художник.

"Система штучного інтелекту з імовірністю 91,78% оцінює "Самсона і Далілу" не як оригінальний витвір Рубенса", - йдеться в резюме дослідників.

Читайте такожУ Німеччині на смітнику знайшли картини 17 століття (фото)Лондонська Національна галерея придбала це полотно на аукціоні Christie's ще в 1980 році за 2,5 млн фунтів стерлінгів (близько 3,3 млн доларів) - рекордну для того часу ціну. На сьогодні це еквівалентно 6,6 млн фунтів стерлінгів, хоча насправді виручити за неї можна буде значно більше, оскільки у 2002 році картину Рубенса "Побиття немовлят" продали за рекордні 49,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Водночас нейромережа підтвердила, що інша картина з Національної галереї - "Вид на Хет Стін рано вранці" - на 98,76% є твором кисті Рубена.

Варто зазначити, що деякі експерти вже давно стверджують, що "Самсон і Даліла" є лише реплікою оригіналу, написаного Рубенсом в 1608-1609 роках для його покровителя Ніколааса Рококса. У 1640 році картина зникла, але була знайдена у 1926 році.

Нагадаємо, цього літа на аукціоні Christie's за 8,9 млн фунтів стерлінгів продали начерк голови ведмедя, зроблений Леонардо да Вінчі.

Автор: Станіслав Кожемякін