Паспорт громадянина України (ID-картка), який оформлюється вперше, буде виготовлятися безкоштовно.

З 1 січня 2025 року в Україні зросла вартість оформлення оформлення ID-картки, закордонного паспорта, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання. Про це інформує Державна міграційна служба України.

"З 1 січня 2025 року ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" змінено вартість бланків окремих біометричних документів. У зв’язку з цим зростала і загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні", – йдеться у повідомленні.

Водночас паспорт громадянина України (ID-картка), який оформлюється вперше, буде виготовлятися безкоштовно.

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Вартість оформлення документів з 1 січня:

Паспорт громадянина України (ID-картка), термін оформлення до 20 робочих днів – 558 грн (126 грн – вартість адмінпослуги та 432 грн – вартість бланка).

(126 грн – вартість адмінпослуги та 432 грн – вартість бланка). Паспорт громадянина України (ID-картка), термін оформлення до 10 робочих днів – 928 грн (496 грн – вартість адмінпослуги та 432 грн – вартість бланка).

(496 грн – вартість адмінпослуги та 432 грн – вартість бланка). Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, термін оформлення до 20 робочих днів – 1042 грн (352 грн – вартість адмінпослуги та 690 грн – вартість бланка).

(352 грн – вартість адмінпослуги та 690 грн – вартість бланка). Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, термін оформлення до 7 робочих днів – 1682 грн (992 грн – вартість адмінпослуги та 690 грн – вартість бланка).

(992 грн – вартість адмінпослуги та 690 грн – вартість бланка). Посвідка на постійне проживання в Україні – 1175 грн (496 грн – вартість адмінпослуги та 594 грн – вартість бланка, 85 грн – державне мито).

(496 грн – вартість адмінпослуги та 594 грн – вартість бланка, 85 грн – державне мито). Посвідка на тимчасове проживання в Україні – 1080 грн (452 грн – вартість адмінпослуги, 594 грн – вартість бланка, 34 грн – державне мито).

Ті громадяни, що оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2024, отримають документи за старою ціною.

Водночас особи, які оплатили адмінпослуги до 31.12.2024, але ще не подали заяву для оформлення документів, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

Інші зміни з 1 січня: це варто знати

З 1 січня 2025 року в Україні запрацюють кілька нововведень. Здебільшого зміни будуть пов'язані з підвищенням цін і тарифів.

Зокрема, у новому році почнуть діяти нові податки для ФОП. Підприємці сплачуватимуть єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі 1760 гривень на місяць. Його можуть не платити особи, які перебувають на окупованих територіях, а також ФОПи-наймані співробітники.

Крім того, підвищать військовий збір. Підприємці 3 групи платитимуть 1% від доходу, інших груп – 10% мінімальної зарплати (наразі це 800 гривень на місяць). Фізичні особи будуть оплачувати 5% військового збору.

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