Національний оператор поштового зв’язку "Укрпошта" представив послугу доставки закордонних паспортів у 134 країни світу за фіксованою ціною в 6 доларів плюс 10 грн ПДВ. Раніше вартість такої доставки складала понад 100 доларів. Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський на своїй сторінці в Telegram.
"Ми розробили cпеціальну платформу для такої доставки, на якій можна оплатити послугу доставки електронною маркою з QR-кодом", - зазначив гендиректор "Укрпошти".
Як оформити доставку паспорта:
- зверніться до консульства та замовте виготовлення закордонного паспорта;
- отримайте номер замовлення та оберіть доставку "Укрпоштою";
- заповніть заявку на сайті "Укрпошта" та надішліть її разом з квитанцією про оплату послуги до відповідної закордонної установи;
- відслідковуйте за трек-номером.
"Укрпошта" - останні новини
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