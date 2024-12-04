Компанія розробила спеціальну онлайн-платформу для зручності клієнтів.

Національний оператор поштового зв’язку "Укрпошта" представив послугу доставки закордонних паспортів у 134 країни світу за фіксованою ціною в 6 доларів плюс 10 грн ПДВ. Раніше вартість такої доставки складала понад 100 доларів. Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський на своїй сторінці в Telegram.

"Ми розробили cпеціальну платформу для такої доставки, на якій можна оплатити послугу доставки електронною маркою з QR-кодом", - зазначив гендиректор "Укрпошти".

Як оформити доставку паспорта:

зверніться до консульства та замовте виготовлення закордонного паспорта;

отримайте номер замовлення та оберіть доставку "Укрпоштою";

заповніть заявку на сайті "Укрпошта" та надішліть її разом з квитанцією про оплату послуги до відповідної закордонної установи;

відслідковуйте за трек-номером.

"Укрпошта" - останні новини

3 грудня депутатка Верховної Ради з фінансового комітету Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що 1000 гривень в рамках програми підтримки українців, отримані через "Укрпошту", можна витратити лише на товари, що продаються у відділеннях та комунальні послуги.

Відео дня

До Дня Гідності та Свободи, що святкується щороку 21 листопада на честь початку Помаранчевої революції та Революції Гідності, "Укрпошта" випустила нову історичну колекцію марок "Тризуб Незалежності".

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