Зокрема, жителі Генічеського району вже почали отримувати повідомлення із закликом звернутися до сільської ради з документами.

Російські окупанти планують провести "перепис" населення на Херсонщині, так само як це було в тимчасово окупованому Криму у 2014 році.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

"Жителі Генічеського району почали отримувати повідомлення із закликом звернутися до сільської ради із документами. При собі вони повинні мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, пенсійне посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю. В оголошеннях вказується, що це стосуватиметься лише тих, хто має місцеву прописку", - зазначила омбудсмен.

За її словами, окупанти планують почати "перепис" у понеділок, 16 травня, і завершити до кінця місяця.

"Враховуючи те, що ідея з "референдумом" на Херсонщині провалилася, російські окупанти розглядають різні варіанти щодо "статусу" тимчасово окупованих територій, зокрема і створення так званого кримського федерального округу. Відповідно до Гаазької конвенції 1907 року, четвертої Женевської конвенції 1949 року, Додаткового протоколу 1 до Женевської конвенції 1977 року окупаційна держава не набирає суверенітету над окупованою територією і повинна дотримуватись законодавства, чинного на такій території", - заявила Денісова.

Вона закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав людини в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованому російськими військами Херсоні на вулицях з'явилися звернення до ворожих сил з нагадуванням, що місто незабаром буде відвойовано.

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