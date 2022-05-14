Центральна частина початкового плану вторгнення Росії з високою ймовірністю включала в себе сфальсифіковані референдуми.

Той факт, що Росії вдалося лише нав’язати проросійське місцеве керівництво в Херсоні, підкреслює неспроможність російського вторгнення досягти своїх політичних цілей в Україні.

Про це йдеться в щоденному розвідувальному огляді Міноборони Британії. Введена Росією "військово-цивільна адміністрація" в Херсоні заявила, що попросить Росію включити Херсонську область до складу Російської Федерації.

"Центральна частина початкового плану вторгнення Росії з високою ймовірністю включала в себе сфальсифіковані референдуми, щоб передати більшість регіонів України під довгострокову проросійську владу", - йдеться у повідомленні відомства.

У розвідці зазначають, що якщо Росія проведе референдум про вступ у Херсоні, вона "майже напевно сфальсификує результати, щоб показати явну більшість за вихід з України". "Громадяни Херсонської області, ймовірно, продовжуватимуть демонструвати свою опозицію російській окупації", - додали у відомстві.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ ще наприкінці березня повідомив про псевдореферендум, який окупанти хочуть провести в Херсонській області. З цією метою вороги збирали дані жителів Херсонщини та Миколаївщини.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перестане вести переговори з РФ, якщо відбудеться так званий "референдум". Після цього в МЗС Росії відхрестилися від слів про псевдореферендум. На думку мера Херсона Ігоря Колихаєва, регіон можуть приєднати до Криму.

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