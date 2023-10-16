Останнім часом екс-радник ОП став дуже опозиційним у своїй риториці.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов натякнув, що Росія може використовувати екс-радника Офісу президента Олексія Арестовича як інструмент у своїй інформаційній війні проти України.

Так, у своєму Фейсбуці Данілов зазначив, що єдиним шансом для Росії здолати Україну є створення внутрішнього розколу серед українців. За його словами, Москва десятиліттями успішно це робила, використовуючи свої "проксі-партії" і корумпованих політиків, але за останні роки правоохоронна система змогла провести масштабну чистку російської агентури.

"Але Росія і надалі намагатиметься на місці однієї зрізаної голови виростити кілька нових. Нині за всіма ознаками ФСБ РФ робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, покладаючи на неї далекосяжні надії. В перспективі йдеться про розгортання політичного проєкту, орієнтованого на залишки проросійськи налаштованого населення. (...) Ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних "експертів", "акторів-розвідників" та іншого роду аферистів", – пише Данілов.

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Тут варто зазначити, що Олексій Арестович, за його власними ж твердженнями, служив в українській військовій розвідці. Також добре відомо про його участь в аматорських театральних виступах і зйомках в кількох повнометражних фільмах.

Данілов зазначив, що згадані "аферисти" просувають російською мовою російські ж наративи – про "провал" контрнаступу, необхідність перегляду цілей війни, видають фальшиві інсайди про "конфлікти" серед військово-політичного керівництва, роздають поради як воювати ЗСУ, натякають, що з Росією необхідно домовлятися.

"Українські правоохоронні структури уважно відстежують прояви подібних ворожих дій, виявляючи та припиняючи їх. Своєю чергою українці мають проявити високу ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної "життєдіяльності", – зазначив наостанок секретар РНБО.

Скандальні заяви Арестовича

Останнім часом Олексій Арестович істотно змінив свою публічну риторику. Якщо раніше в своїх ефірах у Марка Фейгіна він здебільшого дотримувався тих же позицій, що й українська влада, то тепер він став значно критичнішим до дій українського керівництва.

Зокрема він критикує чинну владу за недостатні, на його думку, зусилля щодо налагодження власного виробництва зброї в Україні, за оборону Бахмута, яка, за його словами, поглинула надто багато ресурсів, а також за низку інших речей.

"Наше керівництво вичерпало межу компетенції, загнало ситуацію в глухий кут і продовжує наполягати на своїй помилковій політиці. Воно веде нас до катастрофи", – днями написав Арестович у своєму Фейсбуці.

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