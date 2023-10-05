Він вважає, що європейським політикам, Євросоюзу варто уважно слідкувати за ситуацією та процесами.

У Словаччині "просто шалений" вплив російської агентури, заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Про це він сказав в ефірі телемарафону Єдиних новин, коментуючи заяву президентки Словаччини Зузани Чапутової про можливе припинення оборонної допомоги Україні, зроблену після перемоги проросійської партії на парламентських виборах в країні.

"Майте на увазі, що вплив російської агентури в Словаччині просто шалений. Вони спочатку були у Празі, а потім, з урахуванням, що їх там трохи поганяли, вони перебралися в Братиславу. І те, що ми на сьогоднішній день бачимо — це вплив Російської Федерації, яка намагається роздмухувати ситуацію в Європі", — підкреслив Данілов.

Він вважає, що європейським політикам, Євросоюзу варто уважно слідкувати за ситуацією та процесами.

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"Бо коли у вас на території з’являється російські наративи, російська мова, російська історія повністю спаплюжена, майте на увазі, рано чи пізно, це буде торкатися ваших дітей", - зауважив Данілов.

Секретар РНБО додав, що саме народ країни, а не окремі політики, вирішують куди рухатись і кому допомагати.

Ситуація в Словаччині – останні події

30 вересня 2023 року в Словаччині відбулися парламентські вибори, за результатами яких більшість голосів (23%) набрала популістська партія "Курс – соціал-демократія" (SMER-SD) на чолі з колишнім словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо.

Друге місце посіла проєвропейська ліберальна партія Прогресивна Словаччина (PS) на чолі з Міхалом Шимечком (отримала 17% голосів).

Цього тижня президентка Словаччини Зузана Чапутова доручила формування нового уряду Роберту Фіцо, який раніше заявив, що проти допомоги Україні.

Видання Denník N повідомило згодом, що у Міністерстві оборони Словаччини розглянули можливість надання Україні чергового пакету військової допомоги. Українці могли отримати його, поки формується новий уряд і триває правління уряду Людовіта Одора. Але президентка Зузана Чапутова, яка несе політичну відповідальність за уряд, виступила проти цього наміру.

За словами президентки, в цьому питанні необхідно поважати результати парламентських виборів.

Експерти ж прогнозують, що відхід Братислави від підтримки Києва не зменшить потік зброї до України, але посилить антиукраїнські голоси в Європі.

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