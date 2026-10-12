Пережила Голодомор та допомагала УПА: у Львові померла найстарша жителька України

Олена Рибалко присвятила життя медицині, допомагала пораненим повстанцям та відомим українцям.

У Львові на 110-му році померла найстарша жителька України, колишня зв’язкова УПА Олена Рибалко.

Як повідомили у Львівській міській раді, жінка померла у п'ятницю, 9 жовтня. Вона була найстаршою жителькою України.

Олена Рибалко народилася 2 червня 1917 року на Вінниччині, де здобула медичну освіту. Її батько, Кирило Рибалко, був воїном Української народної республіки та фундатором Української автокефальної православної церкви. У 1937 році його розстріляла трійка НКВС за діяльність, спрямовану на відродження української автокефальної церкви. Її мати – остання з української гілки графів Потоцьких – померла під час Другої світової війни.

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За даними мерії, Рибалко пережила Голодомор 1932-1933 років. У 1946 році вона переїхала до Львова, де присвятила своє життя лікарській справі. Була направлена на роботу до Львівської області, де обійняла посаду головної лікарки Пустомитівської районної лікарні.

Зазначається, що, працюючи лікаркою, вона допомагала пораненим повстанцям. Медицині присвятила майже все своє життя, вийшовши на пенсію у 89 років. Серед її пацієнтів були відомі діячі української культури, науки та церкви, зокрема Дмитро Павличко, Іван Крип’якевич та Йосиф Кладочний.

"У ті складні часи вона не залишалася осторонь боротьби українського народу за свободу. Олена Кирилівна надавала медичну допомогу українським повстанцям, проводила операції у схронах Української повстанської армії, ризикуючи власним життям заради порятунку інших", - йдеться у повідомленні.

Як додали в мерії, поховають Олену Рибалко сьогодні на Янівському кладовищі у родинному гробівці.

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