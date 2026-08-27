100-літня жителька Рівного розкрила головний секрет свого довголіття

Між ювіляркою та наймолодшою правнучкою різниця у 99 років.

Рівнянка Катерина Громаченко, яка нещодавно відзначила столітній ювілей, поділилася секретом довголіття.

Як повідомляє Рівненська міськрада, за словами ювілярки, секрет її довголіття полягає у любові до близьких людей.

"Катерина Іванівна переконана: любити тих, хто поруч – запорука довгого життя. Про що і наголошує повсякчас своїм рідним", - йдеться у повідомленні.

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Жінка народилася 25 серпня 1926 року на Одещині. Здобула спеціальність ентомолога, працювала у санітарно-епідеміологічній службі. Разом із чоловіком та сином певний час жила в Німеччині, а з 1973 року родина оселилася в Рівному, де продовжила працювати у міській санепідеміологічній станції – до виходу на пенсію.

Сьогодні найбільша радість жінки – її родина: син, двоє онуків та четверо правнуків.

"Між нею та наймолодшою правнучкою – 99 років", - йдеться у повідомленні.

Секрети довголіття від сторічної американської пари

101-річний американець Джон Керролл і його 100-річна дружина Джеррі назвали п’ять простих секретів довголіття. Зокрема, вони радять не відмовляти собі у смачній їжі, любити і піклуватися одне про одного, якомога довше залишатися незалежними, рухатися щодня та не ізольовувати себе від інших людей.

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