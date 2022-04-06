Йдеться про 25 знедолених українських дітей.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про евакуацію 25 вихованців Кам’янського спеціалізованого будинку дитини до Швейцарії.

Історією про знедолених дітей під час війни вона поділилась на своїй сторінці в Instagram.

"Когось із цих дітей покинули одразу після народження. Навіть більше – принесли під двері лікарні! Когось забрали від неблагополучних батьків. Усі вони – сироти, якщо не юридично, то фактично. До того ж майже всі мають ту чи іншу інвалідність. І ось – війна. Важко евакуювати навіть одну дитину, а тут довелося рятувати цілий дитячий будинок", - поділилась дружина президента України.

Спочатку вихованці будинку дитини прибули до польського Хелму, а звідти автобусами вирушили до Швейцарії.

"Малюки (наймолодшим – усього кілька місяців) приїхали в місце призначення. Тепер вони в безпеці й матимуть належний медичний догляд", - додала Зеленська й подякувала всім, хто сприяв евакуації дітей.

Вона висловила сподівання, що вже найближчим часом вдасться вивезти до Швейцарії й інші будинки дитини.

"Вкотре кажу: ми не віддамо наших дітей війні", - підсумувала перша леді України.

Нагадаємо, 5 березня з Києва евакуювали понад тисячу людей: дітей-сиріт, дітей і дорослих з інвалідністю і тих, хто опинився в складних життєвих обставинах.

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