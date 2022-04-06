Перша леді України Олена Зеленська розповіла про евакуацію 25 вихованців Кам’янського спеціалізованого будинку дитини до Швейцарії.
Історією про знедолених дітей під час війни вона поділилась на своїй сторінці в Instagram.
"Когось із цих дітей покинули одразу після народження. Навіть більше – принесли під двері лікарні! Когось забрали від неблагополучних батьків. Усі вони – сироти, якщо не юридично, то фактично. До того ж майже всі мають ту чи іншу інвалідність. І ось – війна. Важко евакуювати навіть одну дитину, а тут довелося рятувати цілий дитячий будинок", - поділилась дружина президента України.
Спочатку вихованці будинку дитини прибули до польського Хелму, а звідти автобусами вирушили до Швейцарії.
"Малюки (наймолодшим – усього кілька місяців) приїхали в місце призначення. Тепер вони в безпеці й матимуть належний медичний догляд", - додала Зеленська й подякувала всім, хто сприяв евакуації дітей.
Вона висловила сподівання, що вже найближчим часом вдасться вивезти до Швейцарії й інші будинки дитини.
"Вкотре кажу: ми не віддамо наших дітей війні", - підсумувала перша леді України.
Нагадаємо, 5 березня з Києва евакуювали понад тисячу людей: дітей-сиріт, дітей і дорослих з інвалідністю і тих, хто опинився в складних життєвих обставинах.