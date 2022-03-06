Також з Києва евакуювали дітей і дорослих з інвалідністю і тих, хто опинився в складних життєвих обставинах.

5 березня з Києва евакуювали понад тисячу людей: дітей-сиріт, дітей і дорослих з інвалідністю і тих, хто опинився в складних життєвих обставинах.

Про це лідер "УДАРу", мер столиці Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Місто продовжує евакуйовувати дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та людей з інвалідністю. Учора, евакуаційним рейсом до Польщі відправили близько 1000 киян таких категорій. Серед них – і майже 200 дітей з інвалідністю, 32 з яких пересуваються на кріслах колісних", - зазначив Кличко

Він додав, що рейс був організований спільно з Центром взаємодопомоги "Спасемо Україну".

Кличко повідомив, що загалом такими спільними евакуаційними рейсами до Європи вже відправили понад 3000 осіб.