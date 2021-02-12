Зазначається, що Горинь дуже хворіла.

У віці 90 років померла Ольга Горинь - дисидент, художниця, дружина одного із засновників Української Гельсінської групи Михайла Гориня.

Як повідомила в Facebook її родич Христина Горинь, жінка померла 11 лютого у Львові.

За словами журналістки Світлана Остапи, Горинь останнім часом дуже хворіла, до того ж потрапила в аварію.

"Вона до останнього щось планувала, кажуть рідні, і була оптимісткою. На 8 років пережила свого чоловіка», - написала Остапа.

Ольга Горинь народилася 15 жовтня 1930 року у Львівській області. Навчалася у Львівському університеті на українській філології. Була активною учасницею Організації Українських Націоналістів (ОУН).

У 1952 році Горинь студенткою засудили до 25 років таборів суворого режиму за участь в ОУН, поширення забороненої літератури, але вийшла на свободу вже в 1956 році.

Читайте такожПомер відомий український дисидент і політв’язень Михайло Горинь

Закінчила Львівський університет, працювала вчителем та бібліотекарем. Протестувала проти порушення громадянських прав, боролася за легалізацію УАПЦ і УГКЦ, була серед ініціаторів відновлення Союзу Українок.

З Михайлом Горинь одружилися в 1963 році. У них було двоє дітей.

Поховають Ольгу Горинь у Львові на Личаківському цвинтарі 13 лютого.

Нагадаємо, відомий український дисидент, правозахисник і політв'язень Михайло Горинь помер на 83 - му році життя у 2013 році.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН