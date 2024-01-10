Нею стала колишня очільниця Антимонопольного комітету Піщанська.

Верховна Рада України проголосувала за призначення Ольги Піщанської головою Рахункової палати. За це рішення проголосувало 252 народних депутата України.

Як повідомив народний депутат України Ярослав Железняк рішення було ухвалено "попри застереження міжнародних партнерів".

Він зазначив, що за кандидату Піщанської проголосувало:

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180 нардепів - фракції "Слуга народу";

13 – фракція "Батьківщина";

17 – група "Платформа за життя та мир";

10 - група "За майбутнє";

15 – група "Довіра";

10 – група "Відновлення";

7 позафракційних.

Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність" та "Голос".

19 грудня посли країн "Групи семи" виступили із заявою, що вони занепокоєні намірами українського уряду призначити членів Рахункової палати до завершення реформи цього органу. Йшлося про те, що Рада поспішає з призначення цього тижня чотирьох членів Рахункової палати до завершення її реформи. Вони наголосили на необхідності ухвалення закону про реформування Рахункової палати.

Попри цю заяву, Верховна Рада 21 грудня 2023 року проголосувала за призначення чотирьох членів Рахункової палати на 6 років: Єлизавета Пушко-Цибуляк (бухгалтер ДБР), Сергій Ключка (працівник ДАСУ), Ольга Піщанська (екс-голова АМКУ), Кирило Клименко.

Ольга Піщанська - що відомо

5 вересня 2023 року Верховна Рада звільнила Ольгу Піщанську з посади голови Антимонопольного комітету України, яку вона обіймала з 16 липня 2020 року. Тоді за це рішення 306 народних депутатів. Вона тоді зазначила, що прийшла реформувати АМКУ і свою функцію виконала, тому вважає, що прийшов час звільнити місце для інших.

Ходили чутки, що вона може буде призначена головою Фонду державного майна після звільнення з цієї посади Рустема Умєрова.

Понад рік тому – 16 листопада 2022 року голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку. Він тоді повідомив, що Рахункова палата запланувала аудити, які стосуються оборонної та безпекової сфери, антикорупційної та правоохоронної сфери. Однак детективи Національного антикорупційного бюро першими прийшли до нього і вручили повідомлення про підозру.

Пацкан тоді сказав, що війна зжирає мільярди й перевіряти, чи не допомагають їй у цьому чиновники є завданням Рахункової палати

Колишнього народного депутата, голову Рахункової палати Валерія Пацкана підозрюють у незаконному отриманні 117 тисяч гривень за наймання житла. Пацкан вважає, що є "зацікавлені особи", які хочуть перешкодити перевіркам Рахункової палати, і пообіцяв захищатися в установленому законом порядку.

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