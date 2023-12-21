Голосування щодо призначення Піщанської головою держоргану перенесли на наступний рік, сигнальне голосування показало недостатню підтримку серед парламентарів.

Сьогодні, 21 грудня, Верховна Рада проголосувала за призначення чотирьох членів Рахункової палати. Таке рішення підтримали 247 нардепів, повідомив у Telegram-каналі замголови фінансового комітету парламенту Ярослав Железняк.

За його словами, на 6 років призначили: Єлизавету Пушко-Цибуляк (бухгалтер Державного бюро розслідувань); Сергія Ключка (працівник Державної аудиторської служби); Ольгу Піщанську (екс-голова Антимонопольного комітету); Кирила Клименка.

Після цього депутати провели "сигнальне" голосування щодо призначення Піщанської головою Рахункової палати. Свої голоси віддали 232 парламентарія. За недостатньої кількості підтримки голосування вирішили перенести на наступний рік.

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"За – тільки 232 на сигнальному голосуванні. Побоялися, що немає голосів у них. Відклали на наступний рік. Засідання на цьому тижні і в цьому році завершено. Тобто почали розгляд, але потім побачили проблему з голосами, перевірили на сигнальному голосуванні (воно нічого не дає), побачили 232 і було очевидно, що зараз зірветься. Тому відклали до, орієнтовно, 8-10 січня", – пояснив у Telegram Железняк.

Слід зазначити, що 19 січня посли країн Великої сімки (G7) застерегли Верховну Раду від призначень у Рахункову палату до завершення її реформування.

"Посли G7 стурбовані повідомленнями, що цього тижня Рада поспішає з 4 новими призначеннями у Рахункову палату України до завершення реформи Рахункової палати. До ухвалення закону про реформу ці призначення підірвали б довіру до інституції, що відповідає за нагляд за міжнародною допомогою", – йдеться у заяві в мережі Х (Twitter) від 19 грудня.

Зміни у Рахунковій палаті

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня 2023 року Верховна Рада звільнила Ольгу Піщанську з посади голови Антимонопольного комітету України, яку вона обіймала з 16 липня 2020 року. Вона тоді зазначила, що прийшла реформувати АМКУ і свою функцію виконала, тому вважає, що прийшов час звільнити місце для інших.

Ходили чутки, що вона може буде призначена головою Фонду державного майна після звільнення з цієї посади Рустема Умєрова.

Понад рік тому – 16 листопада 2022 року – голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку. Він тоді повідомив, що Рахункова палата запланувала аудити, які стосуються оборонної та безпекової сфери, антикорупційної та правоохоронної сфери. Однак детективи Національного антикорупційного бюро першими прийшли до нього і вручили повідомлення про підозру.

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