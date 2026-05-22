Українців запитали про найбільші страхи: топ-3 переживань здивував

Громадяни України сильніше, ніж у середньому громадяни ЄС, переживають щодо бідності, якості освіти та старіння населення.

В умовах війни українці особливо переживають про те, що їхні діти зростатимуть в злиднях.

Про це йдеться у оприлюднених результатах опитування Соціологічної групи "Рейтинг", яке досліджувало соціальні питання щодо майбутнього країни, що найбільше турбують українців під час повномасштабної війни.

"В умовах війни українці найгостріше сприймають ризик, що діти в майбутньому будуть зростати в бідності (88% - схвильовані, 74% - дуже схвильовані)", - зазначають соціологи.

Відео дня

Підкреслюється, що в Україні це питання стоїть значно гостріше, ніж в середньому у Європейському Союзі, де дуже стурбовані лише 40%.

Інші найсильніші переживання

До сильних переживань українців також входять:

питання якості освіти (85% - загалом та 59% - дуже схвильовані);

бідності (84% - загалом та 57% - дуже схвильовані).

"Клімат і політичні розколи теж значно турбують українців, але в умовах війни відносно поступаються соціально-економічним і гуманітарним питанням", - зауважили автори дослідження.

Порівняння ситуації з країнами ЄС

Зазначається, що в цілому відповіді українців достатньо схожі на середні показники у країнах ЄС. Подекуди різниця полягає не стільки в загальному відсотку людей, які переживають щодо певного питання, а в інтенсивності цього переживання.

"Українці значно інтенсивніше, ніж у середньому громадяни ЄС, переживають щодо бідності, якості освіти та старіння населення", - показало опитування.

Водночас українці дещо менше переживають стосовно розколів у політиці та зміни клімату, ніж у середньому в ЄС.

Методологія опитування

Опитування проводилося 15-17 квітня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Розмір вибірки - 1 тисяча респондентів. Формат - випадкова вибірка мобільних номерів населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка - не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95.

Інші опитування серед українців

Як повідомляв УНІАН, раніше Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, згідно з яким 57% респондентів вважають категорично неприйнятним передання під контроль Росії всієї Донецької області України в обмін на гарантії безпеки.

Водночас 36% готові на таку поступку. Утім, більшість з них визнають, що це є складною умовою. Ще 7% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Вас також можуть зацікавити новини: