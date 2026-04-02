Кінець роману: українці розчарувалися в близькому союзнику, - опитування

На тлі затягування війни українці почали гірше ставитися до представників інших етнічних груп.

Українці почали гірше ставитися до поляків, але краще до етнічних росіян, які проживають в Україні. Про це йдеться у результатах нового соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Під час опитування, яке проводилося на всій території України (крім окупованих частин), респондентів запитували про те, наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками різних етнічних груп: за 7-бальною шкалою, де 1 означає "згоден допустити як члена родини", а 7 означає "не пускав би в Україну".

Опитування показало, що найкраще українці ставляться до україномовних українців (індекс 2,4) і російськомовних українців (3,5). Тобто більшість опитаних готова допускати представників цих груп до свого найближчого кола – як членів родини та близьких друзів.

Далі йдуть євреї-жителі України, канадці та німці (індекси близько 3,9). Після них – поляки, французи та американці (індекси близько 4-4,1).

Найгіршим ставлення є до білорусів-жителів Білорусі (5,6), українців-жителів Росії (5,6) та росіян-жителів Росії (6,5). Переважна більшість опитаних (80%) не хочуть бачити росіян навіть як туристів.

Порівнюючи ці дані з результатами аналогічного опитування 2022 року, соціологи констатували погіршення ставлення українців до більшості етнічних груп.

"Це можна пояснити зменшенням ефекту "гуртування навколо прапора" та накопиченням втоми від війни. Відомо, що погіршення ситуації впливає і на підвищення рівня міжетнічної нетолерантності", – повідомляє КМІС.

Найбільш помітно ставлення погіршилося до поляків (+1.1 бала). Якщо у 2022-2023 роках ставлення до поляків було одним із найкращих, зважаючи на допомогу Польщі в перші роки війни, то напруження відносин між нашими державами у наступні роки відбилося і на ставленні українців до пересічних поляків.

"Зокрема, значний резонанс мали конфлікти навколо експорту українського зерна, коли польські фермери блокували кордон і виступали проти імпорту української аграрної продукції", – зазначають в КМІС.

Разом з тим, навіть попри це погіршення, ставлення до поляків все ще є значно кращим, ніж до більшості інших етнічних груп, кажуть соціологи.

Водночас для окремих груп, навіть попри загальне помірне зростання ксенофобії, ставлення українців трохи покращилося. Зокрема, це стосується росіян-жителів України (-0.3 балу) та німців (-0.1 бала).

Соцопитування в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, більшість українців зберігають стійкий скепсис щодо мирних переговорів: 71% не вірять, що тристоронні перемовини України, США та Росії приведуть до сталого миру, тоді як лише 25% мають протилежну думку. Водночас зростає частка громадян, які категорично відкидають ідею виведення українських військ з Донеччини в обмін на західні гарантії безпеки: у березні таких уже 62% проти 57% у лютому.

Опитування також показує певне зниження готовності суспільства довго терпіти війну: якщо наприкінці січня таких було 65%, то в березні – 54%. Близько 28% респондентів готові витримувати війну лише кілька місяців або пів року.

