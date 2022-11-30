Наголошується, що упродовж осені кількість пропозицій на ринку оренди заміської нерухомості збільшилась.

Кількість пропозицій про здачу будинків з генераторами впродовж осені зросла в 6 разів до 1 тис. 177 оголошень.

Про це йдеться в дослідженні від аналітичної служби "OLX Нерухомість".

"Упродовж осені кількість пропозицій на ринку оренди заміської нерухомості збільшилась. У порівнянні з вереснем загальна кількість оголошень на "OLX Нерухомість" зросла на 7%. Левову частку оголошень протягом майже трьох місяців становлять будинки - 70% пропозицій", - сказано в повідомленні.

Відео дня

Найбільший вибір помешкання, за даними OLX, з вересня по листопад стабільно залишається на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині. При цьому в листопаді більш ніж половина пропозицій (54%) знаходяться в межах населеного пункту. Обрати житло до 15 км до найближчого міста можна серед 39% оголошень, а от від 20 до 50 км - на сайті тільки 8% пропозицій.

"За типом стін у листопаді найчастіше до здачі пропонують цегляні будинки (77% пропозицій або 5,7 тис. оголошень), найпоширеніший тип зовнішнього утеплення - мінеральна вата (52% оголошень), а опалення в переважній більшості індивідуальне газове (57% пропозицій)", - повідомили експерти.

Зазначається, що найдорожче оренда такого будинку обійдеться в Київській області - в середньому 52 тис. грн/місяць (в 1,5 раза більше, ніж у вересні), а найдоступнішу ціну пропонують на Чернігівщині - в середньому, 4 тис. грн/місяць.

За підрахунками аналітиків, оренда будинку з газоблоків з електричним опаленням і зовнішнім утепленням з пінопласту коштуватиме від 9 тис. грн/місяць на Волині до 24 тис. грн/місяць на Київщині. Цегляні помешкання з власною котельнею найвигідніше винаймати на Рівненщині - в середньому 3 тис. 850 грн/місяць, найвищі ж ціни на Київщині - близько 98 тис. грн/місяць, що на 20% більше, ніж у вересні.

"Кількість пропозицій про здачу будинків з генераторами впродовж осені зросла в 6 разів до 1 тис. 177 оголошень. Будинків зі скважиною протягом листопада пропонували у 3 тис. 034 оголошеннях, в 441 пропозиціях вказували наявність підвалу. При цьому, останніх оголошень цього місяця у порівнянні з вереснем поменшало на 12%", - зазначили експерти.

Згідно з їхніми даними, на Київщині найвища середня вартість оренди будинку 50 кв. м з генератором - 80 тис. 450 грн/міс., найнижча - на Львівщині (25 тис. грн/міс.). Будинок площею 50 кв. м з підвалом найдорожче обійдеться в Закарпатській області - в середньому 58 тис. 560 грн/міс., найдешевше - в Івано-Франківській (майже 22 тис. грн/міс.). Будинок такої ж квадратури, але зі скважиною найдорожче можна орендувати на Київщині (45 тис. грн/міс), а на Одещині найдешевше - за 8 тис грн/міс.

Як повідомляв УНІАН, у день чергових масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі 15 листопада попит на орендовані квартири в Києві впав на 27%, порівняно з попереднім місяцем.

Вас також можуть зацікавити новини: