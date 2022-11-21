Наразі середня вартість оренди однокімнатної квартири в столиці становить 9,5 тис. грн.

15 листопада, у день нових масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі, попит на орендовані квартири в Києві впав на 27%, порівняно з попереднім місяцем.

Як зазначили експерти ресурса з оренди квартир у столиці Bird, разом із падінням попиту відбувається і падіння цін на оренду квартир. Наразі середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становить 9 тис. 500 грн, що на 5% менше, ніж місяцем раніше.

Разом з тим двокімнатну квартиру можна винайняти на 12,5% дешевше, а трикімнатну - на 12%, за 14 тис. та 22 тис. грн відповідно.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні 24 лютого вартість оренди однокімнатної квартири в столиці мала медіанне значення 13 тис. грн, двокімнатної - 21 тис. 600 грн, трикімнатної - 46 тис. 100 грн.

Влітку стало відомо, що ринок нерухомості у Києві обвалився сильніше, ніж у 2014 році.

"Через військову агресію Росії в Україні ринок оренди в столиці зазнав величезного удару. В лютому 2022 року медіанна вартість оренди в доларовому еквіваленті складала 11 дол./кв. м. та з початком війни ціни різко почали падати. Так, в березні 2022 року медіанна вартість квадратного метра склала 9 дол., в квітні – 7 дол./кв. м., в травні – 6 дол./кв. м. Загалом, в порівнянні з довоєнним періодом, медіанна вартість оренди в столиці впала на 45,4%", - повідомляли експерти.

У жовтні стало відомо, що в Києві асортимент квартир під оренду знизився на 14%.

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