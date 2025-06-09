За кордон виїжджають не тільки 17-річні хлопці, але й дівчата, - освітній омбудсмен

Посадовиця зазначила, що державі потрібно надіслати учням чіткий меседж, що Україна чекає їх додому.

Молодь у віці 17 років виїжджає з України, при чому не тільки хлопці, але й дівчата. Державі необхідно виробити одну стратегію, як запобігти цій тенденції. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла освітній омбудсмен Надія Лещик.

Статистики щодо виїзду 17-річних українців за кордон поки нема, тож важко відповісти, наскільки ця проблема є масовою. Втім, освітні управлінці на рівні областей і громад кажуть, що у 10-11 класах починає навчатися одна кількість дітей, а закінчує класи зовсім інша. Діти не відраховуються з наших шкіл, а переходять на дистанційне навчання.

"На рівні держави треба виробити одну стратегію. Тому що це наша молодь, вона виїжджає, а це наше майбутнє. Необхідно тримати зв'язок з батьками, з учнями, роз'яснювати їм. За статистикою, цього року на НМТ зареєструвалося 312 490 осіб. Це на 18% менше, ніж торік. 20 071 дитина складає тест за кордоном. Більшість країн, куди їде наша молодь, не потребує тесту НМТ", - пояснила Лещик.

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Частіше рішення виїхати з дитиною приймають саме батьки. Лещик зазначила, що говорила з батьками, які такі рішення приймали. Вони звертали увагу на неоднозначність заяв про мобілізацію з 18-річного віку.

"Але виїжджають за кордон не лише 17-річні хлопці, а й дівчата. Зростає оплата за контрактне навчання в закладах вищої освіти, це теж може сприяти виїзду за кордон. Треба прораховувати наслідки кожного рішення на рівні держави, до чого воно може призвести. Так, під час війни ми потребуємо швидких рішень, але все одно слід зважувати плюси та мінуси", - зазначила омбудсмен.

Лещик наголошує, що держава, яка не має молоді, може зникнути. Тому молодь дуже важлива. Це люди, які будуть далі керувати державою, розвивати її, розбудовувати та відновлювати.

Крім того, в Україні також погіршується ситуація з вчителями. Кількість учнів зменшується, тож громади змушені з'єднувати класи, закривати заклади освіти.

"Тут питання, куди підуть працювати ці вчителі, чи залишаться взагалі в освіті, чи поїдуть за кордон. Будемо сподіватися, що коли війна завершиться, діти повернуться. Але де тоді взяти кваліфікованих педагогів, які зможуть їх навчати? Як їх повернути?", - зазначила Лещик.

Вона додала, що держава повинна сформувати дітям, які виїхали за кордон, чіткий меседж: "Ми на вас чекаємо".

Ситуація з освітою в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН. наразі в Україні є достатньо велика кількість людей, які виїжджають за кордон у віці 16-17 років. Однак є й позитивна статистика, а саме те, що 18-19-річні молоді люди повертаються додому.

"І є статистика, про яку я сьогодні можу говорити відкрито - наші результати реєстрації на НМТ (Національний мультипредметний тест - УНІАН). Минулого року було трохи більш як 20 тисяч, цього року - також трохи більш як 20 тисяч. Це кількість реєстрацій на НМТ з-за кордону. Тобто людина фізично перебуває за межами України, але має бажання вступити до українського закладу вищої освіти", - зазначив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

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