За словами заступника міністра освіти і науки, молоді люди повертаються в Україну, адже їм є з чим порівняти.

Наразі в Україні є достатньо велика кількість людей, які виїжджають за кордон у віці 16-17 років. Однак є й позитивна статистика, а саме те, що 18-19-річні молоді люди повертаються додому. Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв'ю "Телеграф".

"І є статистика, про яку я сьогодні можу говорити відкрито - наші результати реєстрації на НМТ (Національний мультипредметний тест - УНІАН). Минулого року було трохи більш як 20 тисяч, цього року - також трохи більш як 20 тисяч. Це кількість реєстрацій на НМТ з-за кордону. Тобто людина фізично перебуває за межами України, але має бажання вступити до українського закладу вищої освіти", - зазначив посадовець.

Винницький додав, що це важливо, адже НМТ не потрібен для вступу до іноземних університетів. В цих країнах свої вступні іспити, тому потрібен лише атестат.

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"А атестати вони всі мають. А от для вступу в український заклад потрібен саме НМТ. Відповідно, у 34 країнах, у 55 містах ми забезпечили можливість скласти НМТ. Український центр оцінювання якості освіти організував цю можливість. І те, що ця цифра стабільно тримається на рівні 20 тисяч, це насправді добре. Тому що це означає, що ці учні, перебуваючи за кордоном, усе ж таки обирають українські заклади освіти і вступають саме сюди", - запевнив заступник міністра освіти і науки.

За його словами, це свідчить про показник якості української освіти, адже людина має з чим порівняти.

"Вона живе в Польщі, Німеччині, Італії. Вона порівнює можливості, які має там, і можливості, які є в Україні, і обирає її. Тож це дуже позитивна тенденція. Так, є досить велика кількість людей, які виїжджають за кордон, але вона врівноважується значною кількістю тих, хто повертається", - підкреслив Винницький.

Також у посадовця запитали, чи є статистика, яка підтверджує, що виїзд хлопців після 9 або 11 класів відбувається не масово, як про це говорив раніше сам Винницький та міністр освіти Оксен Лісовий, на що він відповів:

"Ні, ні. Дивіться, що я сказав: що це - нераціонально. А що саме нераціонально? Те, що це рішення не має нічого спільного з раціональністю. Бо дітей вивозять у 17 років, нібито через страх мобілізації. Ну, вибачте, але мобілізаційний вік - 25 років. І ніхто не планує його змінювати. Ми це постійно повторюємо. Жодних ідей чи пропозицій про зниження віку мобілізації не існує".

Також посадовець розповів про ще одне питання, яке часто підіймається в Україні, а саме: "Якщо хлопцю 18 - він уже не зможе виїхати з країни", однак він наголосив, що це не так.

"Ми на сьогодні забезпечили величезну кількість програм академічної мобільності. Студенти-бакалаври віком від 18 до 22 років мають можливість поїхати на семестр за кордон, повчитися - і повернутися. Так, зараз воєнний стан. Це означає, що, ну вибачте, на Мальдіви чи до Єгипту просто так не поїдеш погрітися. Тому що в нас є обов’язки - в тому числі обороняти свою країну. Так само це стосується й економічної логіки", - зауважив Винницький.

Водночас він наголосив, що в Україні спостерігається академічна мобільність, а саме те, що люди у 18-19 років повертаються додому.

"Бо проживши там (за кордоном - УНІАН) рік-півтора, багато молодих хлопців і дівчат починають розуміти: в Україні - якісна освіта, дешевше жити, цікавіше жити", - підсумував заступник міністра освіти і науки.

Освіта в Україні - останні новини

Раніше Михайло Винницький заявив, що в Україні щороку зменшується кількість випускників на 20-30 тисяч. За його словами, це пов'язано з тим, що в Україні народжується менше дітей.

"Зауважу, що якби всі наші території були контрольовані Україною, то ми мали б цьогоріч приблизно 510 тисяч випускників шкіл. Бачимо очевидну різницю: 360 тисяч проти 510 тисяч", - пояснив посадовець.

Проте він зазначив, що цього року Україна має 312 тисяч випускників, які зареєструвалися на Національний мультипредметний тест (НМТ). Така цифра є майже ідентичною порівняно з минулим роком.

Також Винницький розповів, що майбутні аспіранти складатимуть ЗНО в Україні. Він наголосив, що майбутні аспіранти створюватимуть централізовані електронні кабінети і у разі успішного проходження іспиту будуть допущені до вступних випробувань у закладах вищої освіти.

"Чи є це стовідсотковим бар’єром проти корупції під час вступу до аспірантури? Ні. На рівні закладів, на жаль, можуть і далі відбирати, умовно кажучи, своїх, але цей механізм точно кращий, аніж той, що працював дотепер", - додав посадовець.

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