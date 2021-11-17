Велика частина дитячі іграшки, які продаються в Україні, виробляють в Китаї й не відповідають державним стандартам якості. В результаті діти можуть отруїтися або отримати травму.
Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби Полтавської області.
"Майже в кожному непрофільному магазині реалізується контрафактний дитячий товар, а в місцях несанкціонованої торгівлі (стихійні ринки, підземні переходи) і невеликих регіональних магазинах такий товар взагалі основний", – йдеться в повідомленні.
При цьому зазначено, що небезпечні іграшки продають в інтернет-магазинах та соціальних мережах.
Читайте такожНа Донеччині діти пішли з дому та продали іграшку заради грошей на квітки (відео)Такі іграшки призводять до тяжких наслідків, а саме:
- травма;
- алергія;
- хімічних отруєнь;
- інвалідність.
Як раніше повідомляв УНІАН, на Закарпатті п'ятирічний хлопчик мало не помер через іграшки. Дитина прокусила неонову паличку китайського виробництва і почала задихатися.
Пощастило, що сім'я живе недалеко від лікарні, дитину вдалося врятувати: медики відразу ж ввели хлопчикові потужні протиалергічні препарати.