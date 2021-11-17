Величезна частина дитячих іграшок не відповідають державним стандартам якості

Велика частина дитячі іграшки, які продаються в Україні, виробляють в Китаї й не відповідають державним стандартам якості. В результаті діти можуть отруїтися або отримати травму.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби Полтавської області.

"Майже в кожному непрофільному магазині реалізується контрафактний дитячий товар, а в місцях несанкціонованої торгівлі (стихійні ринки, підземні переходи) і невеликих регіональних магазинах такий товар взагалі основний", – йдеться в повідомленні.

При цьому зазначено, що небезпечні іграшки продають в інтернет-магазинах та соціальних мережах.

Читайте такожНа Донеччині діти пішли з дому та продали іграшку заради грошей на квітки (відео)Такі іграшки призводять до тяжких наслідків, а саме:

травма;

алергія;

хімічних отруєнь;

інвалідність.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Закарпатті п'ятирічний хлопчик мало не помер через іграшки. Дитина прокусила неонову паличку китайського виробництва і почала задихатися.

Пощастило, що сім'я живе недалеко від лікарні, дитину вдалося врятувати: медики відразу ж ввели хлопчикові потужні протиалергічні препарати.

Автор: Анастасія Горбачова