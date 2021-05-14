Малярія - загрозливе для життя захворювання, що передається через укуси комарів.

У п'ятьох українських моряків, які були під час рейсів у країнах Африки, виявили малярію.

Як повідомляє Центр громадського здоров'я, один із випадків став летальним.

Зокрема, на початку травня в Одесі малярію підтвердили у 43-річного чоловіка, який останні п'ять місяців був капітаном морського судна, що здійснювало перевезення до портів Анголи.

"Чоловіка госпіталізували до приватного медичного закладу на шостий день після проявів симптомів - підвищення температури до 39°C, озноб, пітливість, слабкість, головний біль. До цього чоловік приймав жарознижувальні препарати. Наступного дня після госпіталізації через погіршення стану хворого перевели до реанімації міської інфекційної лікарні. Малярію підтвердили лабораторно. Хворому проводиться специфічне лікування за схемою та дезінтоксикаційна терапія", - йдеться в повідомленні.

Інший моряк, у якого підтвердили малярію, помер. 31-річний чоловік з Одеської області протягом останніх шести місяців працював кухарем на борту морського судна, яке курсувало до країн Африки (Сенегал, Кот-д’Івуар, Конго). У ЦГЗ зазначили, що чоловік під час рейсу протималярійні препарати не отримував.

"На тому ж судні перебували шестеро моряків - громадян України, та всі одночасно повернулися до України. Так, з'ясувалося, що ще двоє з них захворіли на малярію та госпіталізовані до лікувальних закладів у Херсоні та Миколаєві", - розповіли в ЦГЗ.

Зокрема, у Херсоні хворий звернувся по медичну допомогу на сьомий день хвороби лише після телефонної розмови з колегами по судну, коли дізнався, що двоє з них захворіли на малярію, а один помер. У важкому стані чоловіка госпіталізували. Діагноз підтвердили лабораторно.

Ще одного моряка, члена екіпажу, направили на обстеження. З двома іншими наразі зв'язатися не вдалося. Хіміопрофілактика проти малярії під час перебування на рейсі не проводилася.

Окрім цього, наприкінці квітня в Херсоні у 35-річного чоловіка було зареєстровано випадок завезеної тропічної малярії. Він працював старшим помічником капітана на судні, що займалося перевезеннями з Грузії до країн Африки (Бенін, Камерун, Заїр, Намібія, Нігерія) та Азії (Шрі-Ланка, Сінгапур). Зазначається, що профілактичне лікування проти малярії він також не приймав.

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Малярія: що відомо

Малярія - загрозливе для життя захворювання, що передається через укуси комарів. Для профілактики захворювання потрібно приймати протималярійні препарати або хіміопрофілактику. Для цього потрібно заздалегідь проконсультуватися з лікарем, адже хіміопрофілактика залежить від країни, куди ви подорожуєте, і її потрібно розпочати за кілька тижнів до поїздки.

Також, щоб уберегтися від хвороби, потрібно попереджувати укуси комарів, а саме: одягатися так, щоб максимально прикрити тіло; використовувати репеленти - засоби від комах, у тому числі комарів; перебувати в приміщеннях, де встановлені антимоскітні сітки, оброблені інсектицидом тривалої дії.

Передача малярії відбувається в 87 країнах світу, переважно це країни Африки, Азії, Південної й Північної Америк. В Україні всі зареєстровані випадки захворювань - завезені.

Симптоми малярії з’являються через 10-15 днів після укусу інфікованого комара. Перші симптоми - лихоманка, головний біль - можуть проявлятися слабко, що ускладнює виявлення малярії.

Якщо під час подорожі чи протягом року після повернення із країни, де відбувається передача малярії, у вас з’явилися симптоми грипу чи підвищилася температура - негайно зверніться до лікаря й повідомте про історію своїх поїздок.

Лікування необхідно розпочати протягом перших 24 годин після прояву симптомів, інакше малярія може розвинутися в серйозне захворювання й закінчитися смертю.

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Автор: Олександр Топчій