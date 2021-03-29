У Харкові зареєстровано завізний випадок тропічної малярії.
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Мешканка Харкова повернулася до України з Об’єднаної Республіки Танзанії, де перебувала з 14 лютого по 14 березня. Там вона відвідувала о. Занзібар.
У країні вона малярією не хворіла, проте, відмічала укуси комарів.
19 березня у неї з`явились клінічні ознаки захворювання: загальна слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 38,7 0С.
Вона звернулася за медичною допомогою 23 березня, однак їй проведено було обстеження лише на наявність SARS-CoV-2.
24 березня жінку госпіталізували до закладу охорони здоров’я, де під час обстеження були виявлені збудники тропічної малярії. Попри проведені лікувальні заходи, хвора померла.
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