Жінка перебувала у Танзанії з 14 лютого по 14 березня.

У Харкові зареєстровано завізний випадок тропічної малярії.

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Мешканка Харкова повернулася до України з Об’єднаної Республіки Танзанії, де перебувала з 14 лютого по 14 березня. Там вона відвідувала о. Занзібар.

У країні вона малярією не хворіла, проте, відмічала укуси комарів.

19 березня у неї з`явились клінічні ознаки захворювання: загальна слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 38,7 0С.

Вона звернулася за медичною допомогою 23 березня, однак їй проведено було обстеження лише на наявність SARS-CoV-2.

24 березня жінку госпіталізували до закладу охорони здоров’я, де під час обстеження були виявлені збудники тропічної малярії. Попри проведені лікувальні заходи, хвора померла.

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Автор: Людмила Жерновська