Марчак наголосила, що з допомоги "Пакунок школяра" гроші можна буде використати на 4 коди, які визначають вид товару.

П'ять тисяч гривень, які будуть виплачуватись батькам за програмою "Пакунок школяра", надходитимуть на спеціальний рахунок і за них можна придбати канцелярські товари, дитячий одяг та взуття.

Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в етері Київ24. "Смартфон за ці кошти не можна буде купити. Це базова підтримка. Якщо родина може дозволити собі купити для першачка смартфон, то це дуже добре, але це не є такі критичні видатки, які необхідні для підтримки родини", - зазначила вона.

При цьому чиновниця наголосила, що ці кошти будуть "мічені", бо це гроші, які приходять не на звичайну банківську картку, а на картку зі спеціальним режимом використання. Вона нагадала про картки Є-підтримки, кошти з яких можна було витратити тільки на придбання книжок.

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Марчак наголосила, що з допомоги "Пакунок школяра" гроші можна буде використати на 4 коди, які визначають вид товару. "Мова йде про канцелярські товари, дитячий одяг, де є кілька кодів, дитяче взуття", - зазначила вона.

Перша заступниця міністра розповіла, що допомога передбачена на кожну дитину, яка йде до першого класу. Тому, якщо в сім’ї двійнята та діти – однолітки, то тоді родина може отримати гроші на кожну дитину.

"Ключовим критерієм є те, щоб дитину було записано до школи і тільки після цього родина може очікувати на оформлення допомоги", - додала вона.

За її словами, допомога батькові чи матері першачка може прийти в два способи, зокрема, в повідомленні в Дії, якщо користуються цим застосунком або, якщо не користуються, то через Пенсійний фонд після звернення із заявою батьків про призначення такої допомоги.

"Допомога буде платитися лише одному з батьків. Заяву про допомогу можуть подавати і батьки, які перебувають за кордоном, але для нас критично важливо, щоб саме дитина знаходилася в Україні. Якщо є певні сімейні обставини, то це може бути опікун дитини", - сказала Марчак.

Пакунок школяра: що відомо

Кабмін запустив нову одноразову виплату у розмірі 5 тис. грн на покупки до школи для першокласників.

Батьки цьогорічних першокласників зможуть отримати цю виплату за програмою "Пакунок школяра".

Гроші з цієї допомоги можна буде витратити виключно в спеціалізованих магазинах з дитячими товарами, які мають відповідні коди діяльності. Витрачати кошти можна буде як в звичайних магазинах, так і онлайн.

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