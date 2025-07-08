Гроші можна буде витратити виключно на дитячі товари в спеціалізованих магазинах.

Батьки цьогорічних першокласників зможуть отримати виплату у 5 тисяч гривень за програмою "Пакунок школяра", підтвердивши заявку через "Дію" або ж написавши заяву у Пенсійному фонді за відсутності цього додатку.

Про це в ефірі телемарафону розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

"Пакунок школяра" буде доступний після того, як батьки запишуть дитину в школу. Шкільна система передає цю інформацію нам в Пенсійний фонд і в "Дії" людям приходить пуш-сповіщення про те, що вони можуть отримати таку допомогу. Далі вони підтверджують заявкою через "Дію", що готові, і на їх спеціальну віртуальну карту в "Дії" зараховують гроші", - сказала Жолнович.

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Вона зазначила, що люди, які не користуються додатком "Дія" також можуть отримати кошти. Для цього після зарахування дитини до школи необхідно буде прийти в Пенсійний фонд і написати відповідну заяву в будь-якому сервісному центрі, вказавши при цьому рахунок для зарахування коштів.

Жолнович наголосила, що гроші з цієї допомоги можна буде витратити виключно в спеціалізованих магазинах, зокрема, з дитячими товарами, які мають відповідні коди діяльності. Витрачати кошти можна буде як в офлайн так і в онлайн магазинах.

"Ці гроші за будь-яких обставин не можна буде витратити ні на що, що не стосується дитячих товарів, наприклад, алкоголь", - сказала міністерка.

Пакунок школяра - останні новини

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд запустив нову одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень на покупки до школи для першокласників.

Отримати "Пакунок школяра", за його словами, зможе кожна українська родина, в якій дитина цьогоріч іде у перший клас. Заявка буде подаватися через "Дію". Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.

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