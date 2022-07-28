Військовополонений, який йде на обмін, має надати відповідну письмову згоду.

Верховна Рада України врегулювала процедуру обміну військовополонених.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за ухвалення закону "Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів України щодо врегулювання процедури обміну осіб як військовополонених" (№ 7436-д) проголосували 293 народних депутатів.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що цей проект закону необхідний для оперативного вирішення питань щодо процедури обміну обвинувачених, засуджених як військовополонених.

Зокрема, внесено зміни до статті 84-1 Кримінального кодексу, якими передбачено звільнення від відбування покарання засудженого, щодо якого уповноваженим органом прийнято рішення про його передачу для обміну як військовополоненого, та який надав письмову згоду на проведення такого обміну.

В законі сказано, що подальше тримання та заходи щодо поводження із звільненим з-під варти підозрюваним, обвинуваченим, здійснюється відповідно до порядку, встановленого Кабінетом міністрів України щодо військовополонених.

До Кримінального процесуального кодексу внесено зміни про можливість скасування судом за клопотанням прокурора запобіжного заходу до особи, яку уповноважений орган вирішив передати як військовополоненого. Після цього він повинен бути негайно звільнений та переданий під нагляд такого уповноваженого органу.

Як писав УНІАН, під час найбільшого на цей час обміну полоненими Україна повернула 144 українські захисники. Серед них 95 військовослужбовців - захисники "Азовсталі".

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