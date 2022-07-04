У ГУР наголосили, що всю надану інформацію можуть використати проти захисників.

Спецслужби Росії під виглядом уповноважених державних служб або представників громадських організацій виманюють інформацію у родичів полонених українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Telegram.

Зазначається, що звернення окупанти пояснювали тим, що надана інформація маж допомогти визволенню з полону.

"В кожному із цих випадків передача будь-якої інформації жодним чином не допомагала нашим військовим, які опинились в біді. Важливо розуміти, що паспортні дані, посада, звання, номер частини, останнє місце перебування Захисника, його фото у військовій формі тощо – важлива інформація, яка може бути використана ворогом проти самих захисників, їхніх родин та нашої країни в цілому", - наголосили у ГУР.

Такі дані можуть бути оприлюднені в інформаційному просторі із негативними закликами. Крім того, з родичами можуть зв'язатися російські структури з метою отримання викупу.

"При цьому, марно очікувати реального повернення ваших рідних. Адже всі ці дії відбуваються нелегально і реальних повноважень "зв'язкові" не мають. З тієї ж причини не варто очікувати на повернення коштів у разі "невдачі", - пояснили розвідники.

У ГУР додали, що обміном полонених чи пошуком зниклих безвісти захисників займаються лише органи державної влади та відповідальні установи чи організації і закликали уважно ставитись до телефонних дзвінків і повідомлень та користуватись лише перевіреними офіційними ресурсами.

Нагадаємо, раніше було затримано 3 глибоко законспірованих ворожих агентів, які розвідували позиції ЗСУ на півдні України.

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