На помісному Соборі проголосовано за перехід на новоюліанський календар.

Православна церква України ухвалила остаточне рішення щодо переходу на новоюліанський календар.

Про це повідомив секретар Харківської єпархії ПЦУ Дмитро Шаповалов у Facebook. "Є остаточне рішення про перехід ПЦУ на новоюліанський календар! Зі 161 делегата помісного Собору за - 156...", - написав він.

За його словами, проти висловилися 5 осіб. Ніхто не утримався від участі у голосуванні.

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Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2023 року відбулося розширене засідання Архієрейського Собору ПЦУ. На ньому було ухвалено постанову, де визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар.

Таким чином, усі християни України святкуватимуть Різдво 25 грудня. У зв'язку з цим зміщуються і дати інших церковних свят, а на Великдень і Трійцю новий календар не вплине.

Релігієзнавець Андрій Ковальов тоді пояснив, що якщо 27 липня помісний Собор підтримає це рішення і ПЦУ перейде на новоюліанський календар, то тоді всі церковні свята зсунуться на 13 днів, зокрема, Покрова тепер відзначатиметься не 14 жовтня, а 1 числа.

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