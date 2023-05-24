У зв'язку з цим зміняться дати й деяких інших свят.

Православна церква України (ПЦУ) на Архієрейському Соборі прийняла рішення перейти на новий календар.

Таким чином, всі християни України святкуватимуть Різдво 25 грудня, а не як раніше - 7 січня, передає BBC Україна.

У зв'язку з цим зміщуються і дати інших церковних свят:

Відео дня

Покрова Пресвятої Богородиці - 1 жовтня – раніше 14 жовтня);

Хрещення - 6 січня (раніше 19 січня);

День святого Миколая - 6 грудня (раніше 19 грудня).

На Великдень і Трійцю новий календар не вплине.

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