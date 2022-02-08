Відтепер змінити місце реєстрації можна онлайн у кілька кліків.

Користувачі державного порталу "Дія" відтепер в онлайн-режимі зможуть змінювати місце реєстрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Володимир Зеленський на черговій події "Diia Summit", під час якої презентують нові послуги порталу.

"Сьогодні йде у минуле найпопулярніша (послуга – УНІАН) – зміна місця реєстрації або зміна прописки, як кажуть у народі, або пекло, як кажуть ті, хто хоча б раз у житті змінював прописку. Відсьогодні жодних обліків, жодних кабінетів, паспортних столів, воєнкоматів та черги. Відтепер змінити місце реєстрації можна онлайн у кілька кліків", - зазначив глава держави.

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Нові послуги в "Дії"

Також сьогодні стало відомо, що в додатку стануть доступними наступні функції:

"шеринг" техпаспорта;

генерування довідки про несудимість;

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Сьогодні Зеленський також оголосив, що незабаром усі українці віком від 60 років отримають безплатний сучасний смартфон і пільговий тариф на зв’язок.

Нагадаємо, 1 лютого в мобільному додатку "Дія" з'явилися COVID-сертифікати про бустерну дозу вакцини від коронавірусу - їх можуть згенерувати лише ті, хто її отримав.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство цифрової трансформації запустило портал цифрової держави "Дія", який поєднує в єдиному електронному форматі всі послуги, що надаються державою громадянам і бізнесу.