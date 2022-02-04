Нині послуга працює в тестовому режимі.

У мобільному додатку "Дія" незабаром з'явиться послуга для водіїв - "шеринг" техпаспорту.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він уточнив, що поділитися документом можна буде у кілька кліків.

"Послуга вже у бета-тесті. Ви також можете допомогти нам зробити її ще кращою та зручнішою. Реєструйтеся на бету тут, чекайте на листи з інструкцією", - написав міністр.

У Телеграмі "Дії" повідомляється, що триває пошук тестувальників нової послуги.

Читайте також"Дія" запускає послугу по заміні водійського посвідчення

"Послуга належний користувач створена, щоб ви могли передати право на користування вашим авто іншій людині. Ця послуга стане вам в пригоді, зважаючи на нові правила для водіїв та появу фото- та відеофіксації. З належним користувачем відповідальність за порушення ПДР нестиме саме водій авто, а не власник. Раніше призначити належного користувача можна було офлайн у сервісному центрі МВС або ж онлайн у кабінеті водія. Зараз ми тестуємо можливість зробити це в Дії за кілька кліків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2021 році Уряд схвалив постанови, які дають можливість використовувати електронні документи - електронні водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт) та студентський квиток у застосунку "Дія" нарівні з паперовими.

Як повідомляв УНІАН, в Україні змінили процедуру розмитнення "євроблях": юрист вказав на важливий нюанс.