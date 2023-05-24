У ПЦУ зауважують, що календарне питання постало внаслідок російської агресії.

У Православній церкві України повідомили, що календарна реформа відбудеться "без примусу, поступово і усвідомлено".

Парафії і монастирі, які бажають дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість, йдеться у заяві ПЦУ.

"Це рішення, на яке чекає від нас і більшість вірних нашої Церкви, і більшість українського суспільства. Це рішення не просте, ми йшли до нього тривалий час, поступово, крок за кроком, і робимо його зважено... Так само вірним і життєво необхідним для нас є рішення про перехід на оновлений календар, який є більш точним астрономічно та церковно прийнятим, зі збереженням традиційної пасхалії", – зазначив Митрополит Епіфаній, коментуючи історичне рішення Собору.

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Там зазначили, що парафії і монастирі, які бажають дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість – календарна реформа відбудеться без примусу, поступово і усвідомлено.

"Зауважимо, що питання календарної реформи давно дискутується і в суспільстві, і в Церкві. І ми бачимо, що з року в рік все більшим стає число прихильників переходу на оновлений, сучасний календар, яким вже давно користуються більшість Помісних Православних Церков. З новою силою це питання постало внаслідок російської агресії", - сказано у заяві.

Календарна реформа ПЦУ в Україні

Православна церква України (ПЦУ) на Архієрейському Соборі прийняла рішення перейти на новий календар. Таким чином, всі християни України святкуватимуть Різдво 25 грудня, а не як раніше - 7 січня. У зв'язку з цим зміщуються і дати інших церковних свят, а на Великдень і Трійцю новий календар не вплине.