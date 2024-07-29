За словами Демченка, прикордонники не зупинятимуть жінок-медикинь для перевірки оновлення ними своїх даних.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко нагадав правила перетину кордону для деяких категорій громадян України. В ефірі телемарафону він, зокрема, уточнив перелік документів, які потрібно мати з собою.

"Правила за останній час не змінювалися. Змін до постанови уряду №57 не вносилося. Якщо говорити про ту категорію чоловіків, які мають право на перетин кордону через відстрочку або ж через непридатність до військової служби і виключені з військового обліку, то зазначу, що в їхніх військово-облікових документах і загалом оформлення відстрочки забезпечують працівники територіальних центрів комплектування", - зазначив Демченко.

Він нагадав, що наразі для перетину кордону окремою умовою є наявність в усіх чоловіків-громадян України віком 18-60 років військово-облікового документу. Він може бути в електронній або паперовій формі.

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"Але ті чоловіки, які мають право на перетин кордону через відстрочку, - ця норма має бути відмічена в їхніх військово-облікових документах. А також, якщо у прикордонників виникають якісь сумніви або застереження, в тому числі й загалом до документу, вони можуть перевірити цю інформацію через систему "Оберіг", - сказав речник.

Для інших категорій чоловіків, - це наявність військово-облікового документу та тих документів, які "прописані в правилах перетину кордону для того, щоб вони могли перетнути кордон".

"Зокрема, якщо говорити про водіїв, які здійснюють перевезення вантажів або пасажирів, або які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги, - це на додачу до військово-облікового документу наявність інформації в системі "Шлях", необхідні розпорядчі документи і підтвердження мети поїздки. Бо досить часто люди зловживають умовами перетину", - зауважив Демченко.

Він навів приклад, що якщо визначено, що людина може їхати для перевезення вантажів і пасажирів, то він виключно з цією метою і може перетнути кордон.

Крім того, речник нагадав, що студенти на період дії воєнного стану взагалі не підпадають під перетин кордону.

"Студенти не підпадають під правила перетину кордону взагалі. Їм не дозволено полишати межі України на час дії воєнного стану. Окрім невеличкої категорії студентів у віці від 18 до 22, які їдуть за кордон з метою академічної мобільності. І то, за наявності необхідного переліку документів", - сказав Демченко.

Також на запитання щодо того, чи змінюються з 1 серпня правила перетину кордону для жінок-медикинь, зокрема в контексті оновлення ними своїх даних, представник ДПСУ зазначив, що обмеження на кордоні стосуються тільки чоловіків-громадян України віком від 18 до 60.

"Інші категорії: жінки, юнаки - цією інформацією досить часто намагаються спекулювати - вони не обмежені в праві перетину кордону", - уточнив речник.

При цьому він наголосив, що з 1 серпня жінок-медикинь, які не оновили свої дані, можуть штрафувати, але не прикордонники, і вони також не зупинятимуть жінок для перевірки оновлення ними своїх даних.

"Якщо будуть обмеження відносно інших категорій громадян, обов’язково Державна прикордонна служба про це зазначить. Такої інформації ми на свої сторінках, або ж наші представники, не зазначали", - резюмував Демченко.

Мобілізація жінок в Україні

Як повідомляв УНІАН, мобілізація жінок з 1 серпня триватиме. У серпні, як і раніше, жінки-медики мають стати на військовий облік. Зазвичай їхнє взяття на облік проводиться ще під час навчання в університеті. Представниці інших професій можуть перебувати на обліку за бажанням.

Водночас мобілізувати медиків не можуть - служба залишається добровільною для всіх жінок.

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