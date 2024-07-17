Документ може бути як в паперовому вигляді, так і в електронній формі.

З сьогоднішнього дня змінилися правила перетину державного кордону України для військовозобов'язаних громадян.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ), від сьогодні наявність військово-облікового документа при перетині кордону обов’язкова для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Документ може бути як паперовий, так і в електронній формі.

"У разі його відсутності прикордонники відмовляють у перетинанні кордону на виїзд з України. Також підставою відмови буде наявність в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію", - пояснили в ДПСУ.

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У відомстві звернули увагу українців на те, що у військово-облікових документах чоловіків, які мають право на перетин кордону через відстрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоров’я, повинна бути інформація про отримання такої відстрочки або довідка за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Мобілізація в Україні

У Міністерстві оборони повідомили, що поліцейські зможуть затримувати військовозобов'язаних, які не оновили свої персональні дані до 16 липня. Але затримання можливе лише у разі вчинення такими громадянами окремих правопорушень.

Після затримання їх доставлятимуть безпосередньо до ТЦК і СП з метою притягнення до адміністративної відповідальності, а також забезпечення виконання такими громадянами свого військового обов'язку.

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