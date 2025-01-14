Т.в.о командувача ПС ЗСУ не заперечує переведення, але запевняє, що це не стосується саме дефіцитних спеціальностей й фахівців, які задіяні для виконання завдань бойовою авіацією.

У Повітряних силах ЗС України відреагували на резонанс через повідомлення про переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в піхоту.

"Враховуючи резонанс у медіа стосовно переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів ЗСУ, офіційно повідомляю – такі переведення здійснюватись не будуть! Це стосується й інших дефіцитних у Повітряних Силах спеціальностей", – заявив т.в.о командувача Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко у Telegram.

Також, зазначив він, не йдеться про переведення людей, які навчались за кордоном на західну техніку зенітних ракетних військ, підготовлених воїнів з розрахунків мобільних вогневих груп, інших вузькоспеціалізованих фахівців, знайти заміну яким обʼєктивно важко.

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"Ситуація на фронті дійсно вимагає непростих рішень від вищого військового керівництва, зокрема це стосується і переведення в підрозділи інших родів та видів ЗСУ військовослужбовців Повітряних Сил. Повітряні Сили уже не перший рік посилюють бойових побратимів на передовій, передусім це стосується підрозділів, які готуються на базі Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил, і воюють на найгарячіших напрямках фронту", – пояснив генерал-лейтенант.

Крім того, за словами Кривоножка, відповідно до прийнятих рішень, Повітряні Сили поетапно переводять в сухопутні підрозділи визначену кількість особового складу для посилення бригад на лінії фронту.

"Втім, це не буде стосуватись саме дефіцитних спеціальностей й фахівців, які задіяні для виконання завдань бойовою авіацією", – зауважив він.

Т.в.о командувача додав, що у Повітряних Силах постійно проводиться робота щодо посилення підрозділів зенітних ракетних військ, удосконалення системи роботи мобільних вогневих груп, підвищення ефективності застосування авіаційної компоненти. І такий розвиток Повітряних Сил буде продовжуватися, запевнив Кривоножко.

Що передувало

Тема переведення військових з ППО в підрозділи піхоти порушується не вперше за останні кілька місяців. У грудні видання The Guardian написало, що Генеральний штаб ЗСУ нібито наказує підрозділам української протиповітряної оборони переводити своїх військових у піхоту через дефіцит особового складу.

Представник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи статтю, тоді пояснив, що усі види та роди ЗСУ направляють людей в підрозділи та частини Сухопутних військ, і Повітряні сили не є винятком, оскільки вони другі за чисельністю в армії.

Зокрема, за його інформацією, Повітряні Сили направляють людей із складу Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил Збройних Сил України, на базі якої військовослужбовці спершу проходять підготовку, а потім, у складі підрозділів, направляються на складні напрямки бойових дій. Він не заперечив, що переведення в піхоту створює проблемні питання з кадрами всередині Повітряних Сил. Водночас Ігнат запевнив, що ефективність ППО не падає.

14 січня 2025 року волонтер Сергій Стерненко знов порушив цю тему. Він написав, що у Повітряних силах складається критична ситуація, внаслідок чого країна може втратити авіаційну компоненту як таку. Стерненко наголосив, що через примусове переведення фахівців ППО, виявлення ракет і дронів погіршиться у рази.

У Генеральному штабі Збройних сил України вже заперечили переведення гостродефіцитних авіаспеціалістів у піхоту.

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