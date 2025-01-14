Але у штабі не заперечують, що "окремі категорії" особового складу Повітряних Сил, як і інших видів і родів ЗСУ, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська тощо.

Генеральний штаб Збройних сил України заперечує переведення гостродефіцитних авіаспеціалістів у піхоту.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу в Telegram.

"Генеральний штаб Збройних Сил України офіційно повідомляє, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується. Натомість, Повітряні сили ЗС України навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу", - йдеться у повідомленні.

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Разом з тим, зазначає Генштаб, "окремі категорії" особового складу Повітряних Сил, як і інших видів і родів Збройних Сил України, після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська тощо.

"Ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони. Слід наголосити, що Головнокомандувач Збройних Сил України заборонив переміщення із займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки", - заявили у Генштабі.

Що відомо щодо переведення різних видів військ у піхоту

Як повідомляв УНІАН, раніше представник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував заяву британського видання The Guardian про те, що Генеральний штаб ЗСУ нібито наказує підрозділам української протиповітряної оборони переводити своїх військових у піхоту через дефіцит особового складу. Як пояснив Ігнат, усі види та роди ЗСУ направляють людей в підрозділи та частини Сухопутних військ і Повітряні сили не є винятком, оскільки вони другі за чисельністю в армії.

Зокрема, за його інформацією, Повітряні Сили направляють людей на підсилення фронту із складу Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил Збройних Сил України, на базі якої військовослужбовці спершу проходять підготовку, а потім, у складі підрозділів, направляються на складні напрямки бойових дій. "Звісно, переведення в піхоту створює проблемні питання з кадрами всередині Повітряних Сил. Людей не вистачає і це теж загальновідомий факт", - наголосив він.

Водночас Ігнат заперечив, що впала ефективність ППО.

А сьогодні, 14 січня, волонтер Сергій Стерненко знов підняв тему переведення військових з підрозділів ППО у піхоту. За його словами, у Повітряних силах складається критична ситуація, внаслідок чого країна може втратити авіаційну компоненту як таку.

Стерненко наголосив у Telegram, що через примусове переведення фахівців ППО, виявлення ракет і дронів погіршиться у рази.

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