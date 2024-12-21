Деяких військових тилових підрозділів перепризначено на посади до частин, які формуються та відновлюють боєздатність.

Інформація про переведення військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони в піхоту на фронт є недостовірною і некоректною. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook у відповідь на повідомлення британського видання The Guardian.

"Твердження про "переведення ППО в піхоту" є недостовірним та некоректним", - наголошують у Генштабі.

Там роз'яснили, що з метою якісного доукомплектування особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначену чисельність військовослужбовців зі складу підрозділів Повітряних сил ЗСУ справді перепризначено на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей. Водночас, це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба.

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Зазначається, що у Повітряних силах є військовослужбовці різних військово-облікових спеціальностей.

"Ідеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу рот охорони Повітряних сил ЗСУ, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки", - пояснюється у повідомленні.

У цьому зв'язку сказано, що ситуація на лінії бойового зіткнення складна, і зараз головне - втримати фронт:

"На виконання цієї першочергової задачі і спрямовані рішення про переведення в бойові частини деяких військовослужбовців тилових підрозділів".

При цьому, як наголошують у Генштабі, кількість збитих російських ударних дронів типу "Шахед" аж ніяк не зменшилася.

"Протиповітряна оборона ПС ЗСУ якісно виконує свої завдання, розрізняючи справжні ударні дрони противника і БПЛА невстановленого типу - переважно хибні цілі, які найчастіше проходять у зведеннях про відбиття повітряних атак як "локаційно втрачені", - йдеться у повідомленні.

Переведення сил ППО України в піхоту: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше видання The Guardian з посиланням на джерела поширило інформацію, що виснажена і змучена українська армія все більше складається з літніх чоловіків. Дефіцит особового складу на фронті став настільки гострим, що Генеральний штаб ЗСУ наказав уже й без того також виснаженим підрозділам ППО відправляти своїх людей у піхоту.

За словами джерел, зростаючі вимоги щодо таких перестановок ускладнюють належне управління підрозділами ППО.

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