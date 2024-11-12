Військові можуть перевестись з бойових підрозділів до тилових лише у випадку наявності рішення ВЛК.

Нові правила переведення військовослужбовців між підрозділами, про які напередодні повідомив Володимир Зеленський, значно пришвидшують процес розгляду рапорту.

Як повідомила в ефірі телемарафону Катерина Чорногоренко – заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, тепер такий рапорт можна подати у цифровому форматі. А сам процес може зайняти декілька хвилин.

Вона також розповіла, кого з військовослужбовців наразі можна перевести з одного підрозділу в інший у цифровому форматі: "Це військовослужбовці, які переводяться з тилових частин у бойові. Далі з бойових частин до бойових. Та з бойових до тилових, якщо є висновок ВЛК, якщо особа не займає у своєму підрозділі посаду, яка відповідає висновку ВЛК".

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За словами Чорногоренко, кожному військовослужбовцю, який подає рапорт через "Армію+" гарантується його розгляд протягом 72 годин. Протягом цього часу військовий має отримати відповідне рішення. І у випадку, якщо такий рапорт не буде погоджено, то військовий отримає чіткі причини такого рішення.

"У чому перевага, що зараз є прямий зв'язок між військовослужбовцем підрозділу і кадровим центром ЗСУ. Є пряме звернення саме до кадрового центру. У більшості випадків, дозволу командирів не потрібні. Якщо це погодження потрібне, то кадровий центр сам направляє на погодження цей рапорт і вирішує це питання в інтересах військовослужбовця", – відзначила Чорногоренко.

Нові правила переведення для військовослужбовців

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив про рішення уряду, яке дозволить військовослужбовцям самостійно переводитися між підрозділами.

За словами президента, Міноборони буде технічно готове до реалізації такої функції вже 15 листопада. Він також відзначив, що у випадку відмови, військовослужбовцю мають назвати "чіткі причини".

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