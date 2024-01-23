Місцеві депутати пропонують перейменувати його на Нову Самарь. Остаточне рішення – за Верховною Радою.

Місто Новомосковськ Дніпропетровської області пропонують перейменувати на Нову Самарь.

Відповідний проект рішення сьогодні ухвалили депутати міської ради Новомосковська, повідомив мер міста Сергій Рєзнік.

За його словами, на позачерговій сесії міської ради ухвалено рішення про перейменування міста. Депутати більшістю голосів проголосували за назву Нова Самарь.

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Рєзнік зазначив, що проект цього рішення направлять на розгляд Верховної Ради, яка має остаточно затвердити нову назву міста.

Однак такий варіант перейменування викликав багато запитань у містян. Вони активно почали висловлюватися під дописом мера у Facebook. Люди запитують, звідки взявся цей варіант, адже його не було на голосуванні, та просять обґрунтувати цю зміну.

А деякі зауважують, що варіант нової назви співзвучний із містом Нова Самара в РФ.

"Нова Самара – місто в Оренбурзькій області РФ... Про яку історичну назву мова? Якщо на те пішло, то і Новомосковськ – теж історична назва. Депутати все вирішили, а жителів міста, які голосували за іншу назву, просто проігнорували. Обурюються всі. Була маса гідних назв. Але іноді замислюєшся, чи є у людей, які ухвалюють такі рішення, елементарна освіта та здоровий глузд", - йдеться в одному із коментарів під дописом мера.

Спроби перейменування Новомосковська

Вказане місто було засноване у 1576 році на правому березі річки Самари, лівої притоки Дніпра. Перші офіційні назви — Самарчик, пізніше Новоселиця, у народі просто Самар (Самарь). У 1794 році отримало зросійщену назву Новомосковськ.

Депутати Новомосковської міськради кілька разів намагалися проголосувати за нову назву міста. Це питання виносилося на голосування серед жителів. Найбільше голосів набрали варіанти назв Новосамарськ та Самар. Їх і вирішили подати на розгляд депутатів.

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