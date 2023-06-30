30 червня комісія затвердила доповнення до свого рішення від 22 червня.

Національна комісія зі стандартів державної мови оновила перелік населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови, виключивши з нього Запоріжжя. Про це повідомляється на сайті комісії.

30 червня комісія затвердила доповнення до свого рішення від 22 червня. У ньому міститься новий перелік сіл, селищ, міст, які рекомендується перейменувати. Він майже в п'ять разів коротше попереднього, і Запоріжжя в ньому більше немає.

У списку залишилося тільки 10 міст: Бровари, Сєвєродонецьк, Два Первомайська, Первомайський, Южноукраїнськ, Кришталевий, Південне, Боково-Кришталеве, Сорокине.

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Скандал з перейменуванням Запоріжжя - деталі

Раніше з'явилася інформація, що Запоріжжя може отримати нове ім'я у зв'язку з рекомендацією Нацкомісії зі стандартів державної мови, яка внесла місто до переліку тих назв селищ і міст, які не відповідають лексичним нормам української мови. Всього в цьому списку було 1400 найменувань.

Скандальне рішення Національної комісії зі стандартів державної мови з вимогою про перейменування Запоріжжя слід скасувати. З таким запитом до міністра освіти і науки України Оксена Лісового звернувся уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Глава Міністерства освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що скандальне рішення Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів має бути скасовано.

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