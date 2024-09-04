Шпиталь споруджено на базі низки великих сталевих бункерів.

Міністерство оборони України ввело в експлуатацію перший підземний госпіталь для надання первинної медичної допомоги та стабілізації стану поранених воїнів.

Як зазначається у повідомленні оборонного відомства, цей шпиталь є частиною масштабного проєкту, який реалізовується Міноборони у координації з Медичними силами "Схід". У його рамках планується будівництво понад двох десятків підземних стабпунктів поблизу лінії фронту.

Шпиталь спорудили на базі 6 великих сталевих бункерів, кожен з яких завдовжки близько 8 м. Для забезпечення функціонування стабпункту встановлені системи вентиляції, водопостачання та водовідведення, альтернативні джерела живлення. Крім того, він оснащений системами радіоелектронної боротьби.

Шпиталь має і сучасне обладнання, і навіть власну лабораторію. "Завдяки японським партнерам ми отримали телемедичний комплекс, який дозволяє нам передавати дані пацієнта з нашого етапу на наступний, або якщо ми потребуємо консультації і не маємо вузького спеціаліста. Ми можемо передати по інтернет-зв’язку інформацію провідному хірургу чи УЗДисту", - повідомив майор медичної служби Євген Антонюк.

За словами головного спеціаліста відділу аналітичної підтримки Міноборони Олега Вариводи, враховуючи обмеженість бюджетного фінансування зусиллями Міністерства оборони було залучено до реалізації проєкту відповідальний український бізнес. Також для створення цього шпиталю було вивчено досвід медичних сил. Тут є змога надавати медичну допомогу понад 100 пацієнтів щодоби.

В госпіталі є можливість не лише стабілізувати поранених, а й проводити одночасно близько 4-х операцій. Кошторис проєкту становить 20 млн грн.

Журналісти в ефірі телемарафону показали, який вигляд зсередини має унікальний госпіталь.

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Як відомо, в ЗСУ влітку мав з’явитися адаптивний одяг для поранених. Як інформували у Міноборони, комплект буде надаватися пораненим військовослужбовцям та дозволить швидко перевдягнути воїна в зручний одяг на стабілізаційному пункті чи госпіталі. Одяг розроблявся з врахуванням рекомендацій військових медиків та волонтерів і основною вимогою для нього стали зручність для пораненого, технологічність та зносостійкість.

В комплект входитиме майка, шорти, штани, футболка та реглан. Весь одяг має розстібатися по бокових швах, на яких будуть спеціальні текстильні застібки, які не повинні торкатися шкіри хворого та викликати подразнення.

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