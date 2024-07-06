Пораненим видаватимуть комплект, куди входитиме майка, шорти, штани, футболка та реглан.

В ЗСУ з’явиться адаптивний одяг для поранених. Про це повідомляє Міноборони.

"Комплект буде надаватися пораненим військовослужбовцям та дозволить швидко перевдягнути воїна в зручний одяг на стабілізаційному пункті чи госпіталі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що одяг розроблявся з врахуванням рекомендацій військових медиків та волонтерів і основною вимогою для нього стали зручність для пораненого, технологічність та зносостійкість.

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"В комплект входитиме майка, шорти, штани, футболка та реглан. Весь одяг має розстібатися по боковим швам на яких будуть спеціальні текстильні застібки, які не повинні торкатися шкіри хворого та викликати подразнення. Ці та інші технологічні особливості передбачені для того, щоб комплект одягу був зручним навіть для малорухливих поранених", - зазначають в Міноборони.

В повідомленні сказано, що сітка костюмів передбачена у 5-ти розмірах та матиме 3 зрости. В Міноборони обіцяють, що одяг буде зручним як для чоловіків, так і для жінок.

Заступницям міністра оборони Наталія Калмикова вважає, що це дуже важливий крок для створення комфортних умов для поранених ще на етапі стабілізаційного пункту. "Наша мета, щоб кожний поранений отримував цей набір. Адже більшість з них після евакуації з поля бою до стабпунктів чи госпіталів залишаються без необхідних предметів одягу першої потреби. Попереду ще велика нормотворча і випробувальна робота, але основний крок уже зроблено", - сказала вона. В Міноборони повідомили, що на даний момент кілька моделей українських виробників знаходяться на етапі доопрацювання і будуть тестуватися в практичних умовах у ході військово-дослідних випробувань.

Одяг для військових

У лютому 2024 року, військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів.

В Сухопутних військах ЗСУ зазначали, що в нову форму внесли конструктивні елементи, що дозволяють жінкам-військовослужбовцям почуватися комфортно під час виконання завдань в польових умовах та пунктах постійної дислокації.

Також в ЗСУ поінформували, що костюми виготовляють у розмірах від 40 до 64, зрості від 146 до 188 сантиметрів та у двох повнотних групах: ІІ та ІІІ. Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ – разом з громадськими організаціями та українськими виробниками. Вони проходили військово-дослідні випробування в одній з військових частин.

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