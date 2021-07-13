Іноді собаку запрошували до класу, тоді він чемно сідав біля свого товариша.

Пес два роки поспіль проводжав підлітка в місті Кілія Одеської області до школи. Врешті чотирилапий з’явився на випускний хлопця і продефілював у танку з господарем.

Про це пише Бессарабия inform.

Учень Кілійської школи №1 Артем врятував хвостатого на вулиці. Відтоді протягом останніх років навчань пес, якого назвали Стражником, супроводжував юнака на заняття щоранку.

Іноді собаку запрошували до класу, тоді він чемно сідав біля одинадцятикласника. Але тварина не набридала, коли господар просив піти додому – пес слухався і йшов.

"У нас у класі 24 учні, Стражник був 25-м", – коментувала класний керівник Артема Тетяна Терзі, яка й сама дуже прив'язалася до собаки. За її словами, пес – улюбленець усього класу. Важко залишитися байдужим, коли бачиш таке взаєморозуміння між людиною і твариною.

У хлопця також є молодший брат, який навчається у сьомому класі, проте особливу любов чотирилапий висловлював саме Артему.

Під час святкування випускного у кав’ярні собака знову завітав до свого спасителя. За атестатом про закінчення школи друзі вийшли разом. А потім ще й позували для шкільного фото.

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Автор: Іван Бойко