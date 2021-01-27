В даний час песикові шукають нових дбайливих власників.

У селі у Вінницькій області шукають господарів білосніжній лайці, яка тиждень просиділа на морозі неподалік лісу, проводжаючи поглядом кожну машину. Місцеві вважають, що тварину просто викинули.

Читайте такожНа Харківщині опікають місцевого "Хатіко", якого господарі покинули у мішку при дорозі (відео)Як йдеться в сюжеті ТСН, майже тиждень у Мар’янівці білий пес сидів поблизу дороги. Мерз і проводжав поглядом кожну автівку. Олені стало шкода собаки і вона почала підгодовувати його, але той до рук йти не поспішав. Домашню тварину просто викинули на вулицю, бо стала непотрібна, підозрює Олена. Хоча лайка молода, розумна і доглянута. Тож жінка забрала додому на перетримку.

«П'ять днів вона взагалі не сходила з місця, це був мороз 20 градусів. Вона дружелюбна, я помітила, що чоловік, який її годував, вона до нього так лащилась, більше ніж до мене», - розповідає рятівниця.

У сюжеті розповідається, що собака дуже активна. Біла шерсть, закручений хвіст та багато енергії. Волонтерка вважає, що це – сибірська лайка. «Я думаю лайка і вівчарка, я не спеціаліст. Вона виє як лайка, зовнішністю схожа, лише видовженіша мордочка», - розповідає Олена.

Ветеринар це підтверджує. Каже, лайкам – потрібно багато місця і уваги. Саме через це попередні господарі могли просто не дати раду собаці. «Собака спеціальний, вони або в упряжку йдуть або на полювання... Вони не люблять маленького закритого простору, їх не можна саджати у клітки», - каже ветеринар Олександр Артеменко.

Викинути на вулицю могли і дачники, вважають селяни. Вони влітку везуть тварин, а взимку хати зачиняють і покидають улюбленців. В Мар’янівці це не перший випадок.

Знайді вже дали ім’я – Лакі. Олена зі своєю улюбленицею двічі на день прогулюється лісом. Та тримати собаку у себе довго жінка не зможе. Каже, їй потрібен господар, який буде готовий дресирувати. Вочевидь це може бути мисливець. Але спочатку лайці зроблять усі щеплення та стерилізують.

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Автор: УНІАН