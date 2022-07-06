Сучасні елементи та форсунки фонтану відправлені до Донецька.

Під виглядом реконструкції Театрального скверу окупанти вивезли головний фонтан Маріуполя.

Про це у своєму Telegram повідомила Маріупольська міська рада.

"Як фашисти під час Другої світової: окупанти вивезли головний фонтан Маріуполя. Під виглядом реконструкції Театрального скверу "рашисти" розібрали фонтан. Його сучасні елементи та форсунки відправлені до Донецька. Окупанти повторюють шлях фашистів. Вони так само на другий день окупації демонтували чашу фонтана та скульптурні групи й вивезли це до Німеччини. Такі паралелі вже не викликають жодного подиву. Росіяни відкрито діють за інструкціями Геббельса. Свій шлях вони закінчать так само - на лаві підсудних!", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі РФ почала так звану "реновацію". На словах країна-агресорка та її посіпаки з ОРДЛО обіцяли "покращення", проте замість цього вдалася до мародерства.

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